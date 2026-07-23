Bogotá destina COP 20.000 millones para impulsar emprendimientos y empresas: ¡postúlese!

La convocatoria estará abierta hasta el 3 de agosto y hace parte del piloto del Campus 2600, la apuesta de Bogotá por la innovación. Foto: Cortesía

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La Alcaldía de Bogotá abrió una convocatoria con una inversión de COP 20.000 millones para apoyar emprendimientos y empresas de la ciudad que busquen fortalecer sus procesos de innovación, incorporar nuevas tecnologías y ampliar sus oportunidades de crecimiento.

La iniciativa, denominada “2600 Generación Llega Alto”, hace parte del piloto del Campus 2600, un proyecto con el que el Distrito busca convertir a Bogotá-Región en un referente de innovación científica y tecnológica en América Latina.

La convocatoria está dirigida a startups, emprendimientos de base científica y tecnológica (DeepTechs), micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), así como grandes compañías interesadas en desarrollar proyectos de innovación.

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Según la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología (Atenea), la meta es conformar un banco de elegibles para beneficiar hasta 328 emprendimientos y empresas durante los próximos tres años.

“Queremos conectar talento, tecnología, ciencia y mercado para acelerar el crecimiento de organizaciones con potencial de transformar sectores productivos y generar valor para la ciudad”, señaló Diego Escallón, director de Atenea.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 3 de agosto de 2026. Los interesados deberán inscribirse a través de la página web de la Agencia Atenea , donde podrán consultar los requisitos, beneficios y etapas del proceso. En una primera fase, los emprendimientos y empresas que cumplan las condiciones establecidas pasarán a integrar el banco de elegibles.

Los seleccionados recibirán un diagnóstico de sus necesidades y una ruta de acompañamiento personalizada, que podrá incluir acceso a laboratorios especializados, transferencia tecnológica, mentorías, asesoría en propiedad intelectual, estrategias para conseguir inversión, apoyo para internacionalización y conexión con otros actores del ecosistema de innovación.

La estrategia es impulsada por la Alcaldía de Bogotá, en articulación con Atenea, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá y aliados como Compensar y Cafam.

De acuerdo con el Distrito, este programa servirá como piloto del modelo de servicios del Campus 2600, un proyecto cuya infraestructura abriría sus puertas en 2028 y que busca consolidar un espacio para conectar investigadores, emprendedores y empresas alrededor del desarrollo científico, tecnológico y empresarial.

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