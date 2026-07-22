No iba al volante, pero irá a juicio por choque que dejó dos motociclistas muertos

La Fiscalía sostiene que el propietario del vehículo permitió que una persona en estado de embriaguez condujera el automóvil involucrado en el accidente. Foto: Archivo- Bluradio

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La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Edwin Leonardo Delgado Comba, propietario del vehículo involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el 31 de octubre de 2025 en la avenida José Celestino Mutis con carrera 98, en el occidente de Bogotá, en el que murieron dos motociclistas.

De acuerdo con la investigación adelantada por una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, el hoy acusado habría entregado su vehículo a un hombre que se encontraba en estado de embriaguez para que lo condujera.

Según el ente investigador, durante el recorrido el conductor perdió el control del automóvil, invadió el carril contrario e impactó a los dos motociclistas, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.

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La Fiscalía indicó que el material probatorio recopilado muestra que, minutos antes del accidente, el propietario del vehículo y el conductor permanecieron cerca de dos horas en un establecimiento donde consumieron bebidas alcohólicas.

Además, estableció que Delgado Comba viajaba como acompañante del vehículo y que, presuntamente, omitió impedir que una persona bajo los efectos del alcohol asumiera la conducción, conducta que, para la Fiscalía, habría contribuido de manera determinante a la ocurrencia del siniestro.

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusó ante un juez de conocimiento por el delito de homicidio por omisión impropia a título de dolo eventual.

Con la presentación del escrito de acusación, el proceso entra ahora en la etapa de juicio, donde un juez deberá determinar si el procesado es responsable de los hechos atribuidos por el ente investigador.

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