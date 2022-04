Bogotá: disfrazados de policías, delincuentes montaron retén falso en vía a Siberia

(Imagen de referencia) las autoridades encontraron horas después el camión hurtado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. /Leonardo Muñoz Foto: Leonardo Muñoz

Durante la noche del pasado 12 de abril, un conductor de camión, que se dirigía al sector de Siberia, a la salida de Bogotá por la calle 80, fue detenido por un grupo de delincuentes disfrazados de policías, y que habían montado un retén falso en la vía.

De acuerdo al testimonio del hombre afectado, los sujetos había ocupado la vía un vehículo y una moto, por lo que solo había un carril para circular. Al pasar al lado los supuestos uniformados, le pidieron que detuviera el vehículo y se bajará para una requisa.

“No me dejaron ni bajar, me cayeron como siete, me dieron un cachazo y me metieron al carro. Me pusieron una chaqueta en la cabeza y me metieron de cuclillas, después empezaron a dar vueltas”, relató el conductor a Blu Radio

El hombre de 63 años fue traslado en un vehículo hasta el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, donde fue constantemente amenazado de muerte. Por suerte del conductor, dos patrulleros de la Policía de Bogotá detuvieron el vehículo, al notar una actividad sospechosa.

“Se bajaron los manes y me dijeron que no levantara la cabeza, que me hiciera el borracho. El policía se acercó al vidrio y yo le hice señas. Se dio cuenta y los puso contra la pared. Me salvó, porque me iban a matar”, agregó el hombre afectado.

Por su parte, las autoridades encontraron horas después el camión hurtado en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. Las cuatro personas detenidas fueron trasladadas a la URI de Paloquemao, donde serán presentados ante un juez de control de garantías.

De acuerdo con cifras de la Secretaria de Seguridad, durante 2021, se reportaron 26 casos de hurtos por piratería terrestre.

