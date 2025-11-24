Bogotá entregará más de 3.500 apoyos educativos para universitarios, ¿cómo aplicar?

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La agencia de educación distrital, ATENEA, abrió una nueva oportunidad para estudiantes de Bogotá. Se trata de una estrategia que expande las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para jóvenes que iniciarán estudios en el primer semestre de 2026.

Le puede interesar: Pico y placa los sábados: Personería instaló mesa de diálogo con municipios de Cundinamarca

Con un presupuesto de COP 152 mil millones, esta iniciativa busca entregar desde apoyos económicos, acompañamiento académico, a servicios integrales de bienestar. También busca fortalecer a las instituciones aliadas, financiando proyectos de mejora académica, tecnológica y científica que beneficien directamente la formación de los nuevos estudiantes.

¿Quiénes pueden aplicar?

Pueden aplicar los jóvenes de hasta 28 años, residentes en Bogotá, egresados de colegios de la ciudad y admitidos para iniciar su formación en 2026-1 en:

Universidad Nacional de Colombia

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Universidad Pedagógica Nacional

Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central

Para la línea de universidades públicas, la Atenea ofrece 2.600 cupos en instituciones de educación superior pública, así como 940 adicionales en programas técnicos laborales y tecnológicos del SENA.

¿Cuáles son los beneficios?

Los beneficiarios(as) recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo por semestre, destinado a cubrir necesidades básicas y facilitar que los estudiantes permanezcan en las aulas sin que las dificultades económicas se conviertan en una barrera.

Requisitos y registro

Los requisitos de aplicación varían según la institución a la que pertenezca el/la estudiante. Por ejemplo, si el beneficiario(a) es aspirante a la Universidad Pedagógica, Universidad Nacional, ETITC y Universidad Distrital, estos deben acreditar lo siguiente:

Ser estudiante de grado 11 (calendario A) o bachiller egresado de un colegio de Bogotá, o haber presentado en la ciudad la prueba de validación del ICFES.

Residir en Bogotá. Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria. Estar en proceso de admisión o haber sido admitido para 2026-1. Si estuvo cursando un programa técnico/tecnológico en 2025, debe figurar como “Graduado” en SNIES (excepto estudiantes SENA en etapa productiva). No ser egresado de un programa universitario profesional. Registrarse en plataforma SICORE de la Agencia Atenea en las fechas establecidas. No haber sido beneficiario del programa Jóvenes a la E ni de otros fondos como FEST, Ciudad Educadora, Fondo de Víctimas, Fondo Ciudad Bolívar, Fondo Técnica y Tecnológica, Fondo Universidades Públicas, entre otros.

Para aspirantes al SENA

Ser estudiante de grado 11 o bachiller de Bogotá, o haber presentado la validación ICFES en la ciudad.

Tener residencia en Bogotá.

Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.

Haber sido admitido a un programa tecnológico o técnico laboral del SENA para 2026-1.

No estar cursando otro programa técnico, tecnológico o universitario durante 2025.

Pasos para la inscripción en SICORE

Crear usuario en SICORE o ingresar con las credenciales existentes. Diligenciar la hoja de vida y cargar los soportes requeridos. Seleccionar la institución y el programa para el cual fue admitido. Confirmar datos de contacto y recibir el correo de confirmación.

Calendario de la convocatoria

Apertura: 24 de noviembre de 2025

Cierre: 26 de diciembre de 2025

Publicación de resultados: 7 de enero de 2026

Formalización del beneficio: hasta el 31 de enero de 2026

Inicio de clases: enero/febrero de 2026

Si de sea consultar más información sobre requisitos, lineamientos y fechas, visite este enlace .

Siga leyendo: Siete de cada 10 capturados por robo de vehículos en Bogotá, quedan libres

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.