Bogotá entregará más de 3.500 apoyos educativos para universitarios, ¿cómo aplicar?

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La agencia de educación distrital, ATENEA, abrió una nueva oportunidad para estudiantes de Bogotá. Se trata de una estrategia que expande las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior para jóvenes que iniciarán estudios en el primer semestre de 2026.
Le puede interesar: Pico y placa los sábados: Personería instaló mesa de diálogo con municipios de Cundinamarca
Con un presupuesto de COP 152 mil millones, esta iniciativa busca entregar desde apoyos económicos, acompañamiento académico, a servicios integrales de bienestar. También busca fortalecer a las instituciones aliadas, financiando proyectos de mejora académica, tecnológica y científica que beneficien directamente la formación de los nuevos estudiantes.
¿Quiénes pueden aplicar?
Pueden aplicar los jóvenes de hasta 28 años, residentes en Bogotá, egresados de colegios de la ciudad y admitidos para iniciar su formación en 2026-1 en:
- Universidad Nacional de Colombia
- Universidad Distrital Francisco José de Caldas
- Universidad Pedagógica Nacional
- Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central
Para la línea de universidades públicas, la Atenea ofrece 2.600 cupos en instituciones de educación superior pública, así como 940 adicionales en programas técnicos laborales y tecnológicos del SENA.
¿Cuáles son los beneficios?
Los beneficiarios(as) recibirán un apoyo económico equivalente a un salario mínimo por semestre, destinado a cubrir necesidades básicas y facilitar que los estudiantes permanezcan en las aulas sin que las dificultades económicas se conviertan en una barrera.
Requisitos y registro
Los requisitos de aplicación varían según la institución a la que pertenezca el/la estudiante. Por ejemplo, si el beneficiario(a) es aspirante a la Universidad Pedagógica, Universidad Nacional, ETITC y Universidad Distrital, estos deben acreditar lo siguiente:
Ser estudiante de grado 11 (calendario A) o bachiller egresado de un colegio de Bogotá, o haber presentado en la ciudad la prueba de validación del ICFES.
- Residir en Bogotá.
- Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.
- Estar en proceso de admisión o haber sido admitido para 2026-1.
- Si estuvo cursando un programa técnico/tecnológico en 2025, debe figurar como “Graduado” en SNIES (excepto estudiantes SENA en etapa productiva).
- No ser egresado de un programa universitario profesional.
- Registrarse en plataforma SICORE de la Agencia Atenea en las fechas establecidas.
- No haber sido beneficiario del programa Jóvenes a la E ni de otros fondos como FEST, Ciudad Educadora, Fondo de Víctimas, Fondo Ciudad Bolívar, Fondo Técnica y Tecnológica, Fondo Universidades Públicas, entre otros.
Para aspirantes al SENA
- Ser estudiante de grado 11 o bachiller de Bogotá, o haber presentado la validación ICFES en la ciudad.
- Tener residencia en Bogotá.
- Tener hasta 28 años al cierre de la convocatoria.
- Haber sido admitido a un programa tecnológico o técnico laboral del SENA para 2026-1.
- No estar cursando otro programa técnico, tecnológico o universitario durante 2025.
Pasos para la inscripción en SICORE
- Crear usuario en SICORE o ingresar con las credenciales existentes.
- Diligenciar la hoja de vida y cargar los soportes requeridos.
- Seleccionar la institución y el programa para el cual fue admitido.
- Confirmar datos de contacto y recibir el correo de confirmación.
Calendario de la convocatoria
- Apertura: 24 de noviembre de 2025
- Cierre: 26 de diciembre de 2025
- Publicación de resultados: 7 de enero de 2026
- Formalización del beneficio: hasta el 31 de enero de 2026
- Inicio de clases: enero/febrero de 2026
Si de sea consultar más información sobre requisitos, lineamientos y fechas, visite este enlace.
Siga leyendo: Siete de cada 10 capturados por robo de vehículos en Bogotá, quedan libres
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.