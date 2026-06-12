Bogotá entregará hasta $17,5 millones a conjuntos residenciales para aprovechar agua lluvia

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La crisis hídrica que llevó a Bogotá a implementar racionamientos de agua durante buena parte de 2024 y 2025 sigue marcando las decisiones de la ciudad. Ahora, el Distrito busca que los conjuntos residenciales se conviertan en aliados para reducir la presión sobre los embalses y prepararse frente a futuros periodos de sequía.

Con ese objetivo, la Secretaría Distrital del Hábitat abrió una convocatoria para que propiedades horizontales de estratos 1, 2 y 3 accedan a la instalación de sistemas de captación y aprovechamiento de aguas lluvias valorados en hasta $17,5 millones por proyecto.

La iniciativa busca que el agua de lluvia pueda utilizarse en actividades que no requieren agua potable, como el riego de jardines, la limpieza de zonas comunes y otras labores de mantenimiento dentro de conjuntos residenciales.

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¿En qué consiste el beneficio?

Los conjuntos seleccionados recibirán infraestructura para la recolección, conducción y almacenamiento de aguas lluvias, además de procesos de capacitación dirigidos a administradores, personal de mantenimiento y residentes.

Según explicó la Secretaría de Hábitat, el propósito es disminuir el consumo de agua potable en actividades cotidianas donde no es indispensable utilizar agua tratada, contribuyendo al ahorro del recurso y fortaleciendo la resiliencia de la ciudad frente a fenómenos climáticos extremos.

“Con esto vamos a poder regar los jardines, lavar las zonas comunes y hacer las labores de limpieza usando el agua que nos da la naturaleza”, señaló la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida a propiedades horizontales de uso residencial ubicadas en estratos 1, 2 y 3 de Bogotá que cuenten con las condiciones técnicas necesarias para instalar estos sistemas.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 19 de junio de 2026 y los proyectos serán evaluados con base en criterios como:

Potencial de aprovechamiento de aguas lluvias.

Condiciones físicas de la copropiedad.

Impacto social y ambiental.

Vulnerabilidad hídrica del sector.

Niveles de precipitación de la zona.

La Secretaría aclaró que la inscripción no garantiza automáticamente la entrega del beneficio, ya que la selección dependerá del cumplimiento de requisitos, la viabilidad técnica de cada propuesta y la disponibilidad presupuestal.

El Fenómeno de El Niño en Bogotá

La convocatoria surge después de uno de los periodos de mayor presión sobre el sistema hídrico de la capital en las últimas décadas. Entre 2023 y 2024, el fenómeno de El Niño provocó una disminución significativa de las lluvias en gran parte del país y afectó especialmente los embalses del Sistema Chingaza, responsable de suministrar cerca del 70 % del agua que consume Bogotá.

Durante la crisis, el nivel útil del sistema llegó a caer por debajo del 16 %, lo que obligó al Distrito a implementar un esquema de racionamiento que se extendió durante varios meses y afectó a más de ocho millones de habitantes.

Aunque las lluvias permitieron la recuperación gradual de los embalses durante 2025, expertos han advertido que la ciudad sigue siendo vulnerable a nuevos episodios de sequía asociados a la variabilidad climática y al crecimiento de la demanda de agua.

Con este programa, la Administración busca que parte del agua que cae sobre techos y zonas comunes pueda ser aprovechada directamente por las comunidades, reduciendo el consumo de agua potable y fortaleciendo la capacidad de adaptación de la ciudad frente a futuras emergencias hídricas.

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