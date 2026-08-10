Terremoto en Colombia: 60 rescatistas y dos caninos ya van rumbo a Cali

Un equipo de 60 rescatistas salió desde Bogotá rumbo a Cali para apoyar las labores de búsqueda tras el terremoto. Foto: Bomberos de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá comenzó el despliegue de equipos especializados para apoyar la atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 registrado en la mañana de este lunes 10 de agosto, cuyo epicentro fue localizado en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano.

Un primer equipo de 60 rescatistas, dos caninos y personal médico viaja desde el aeropuerto de Catam rumbo a Cali, donde apoyará las labores de búsqueda y rescate de personas que puedan permanecer atrapadas bajo escombros o estructuras colapsadas.

El despliegue hace parte del grupo de 100 rescatistas anunciado por el alcalde Carlos Fernando Galán para apoyar a las ciudades más golpeadas por la emergencia. Inicialmente, la administración distrital informó que los equipos serían destinados a Cali, Pereira, Manizales y Quibdó.

La directora del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, Paula Ximena Henao, había informado previamente que los organismos de emergencia se encontraban preparando personal especializado para intervenir en estructuras colapsadas.

Con la salida de este primer contingente, Bogotá pasa de la fase de alistamiento al despliegue efectivo de sus equipos de emergencia, en momentos en que continúan las operaciones de búsqueda en diferentes zonas del país.

El balance de víctimas ha cambiado rápidamente durante la jornada. Reportes publicados esta tarde elevan a más de 100 el número de personas fallecidas, por lo que ya no mantendría en la nota la cifra inicial de 22 muertos. Al tratarse de una emergencia en desarrollo, el número puede seguir variando mientras avanzan las labores de búsqueda.

Por su parte, la Dirección General Marítima descartó una amenaza de tsunami para la costa Pacífica colombiana tras el movimiento telúrico.

En Bogotá, aunque el terremoto se sintió con fuerza, hasta el momento no se reporta un panorama de daños comparable con el de las regiones más afectadas. La capital concentra ahora parte de sus esfuerzos en apoyar las labores de búsqueda y rescate fuera de la ciudad.

Recomendaciones para la ciudadanía

Mantenga la calma y siga las indicaciones de las autoridades.

Si identifica daños visibles en una edificación, evite ingresar hasta verificar que sea seguro hacerlo.

Revise las condiciones de su vivienda y reporte cualquier situación de emergencia a la Línea 123.

Aproveche este momento para revisar o actualizar su plan familiar de emergencias, identificar un punto de encuentro y verificar que todos los integrantes conozcan cómo actuar ante un sismo.

Lea más: Temblor hoy, 10 de agosto en Bogotá: hasta ahora no se registran graves afectaciones

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.