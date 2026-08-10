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Temblor hoy, 10 de agosto en Bogotá: hasta ahora no se registran graves afectaciones

El alcalde Galán informó que el Idiger realiza un barrido en la ciudad.

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Redacción Bogotá
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10 de agosto de 2026 - 01:09 p. m.
Personas salen de sus apartamentos tras un sismo de magnitud 6,6. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Personas salen de sus apartamentos tras un sismo de magnitud 6,6. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
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El Sistema Geológico Colombiano reportó en la mañana de este lunes un sismo de magnitud 6.6 de profundidad 96 km y con epicentro en el municipio San José del Palmar, Chocó.

El movimiento telúrico también se sintió en Bogotá, donde varias personas tuvieron que evacuar sus hogares y edificios.

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De manera preliminar, el alcalde Carlos Fernando Galán informó que no hay reporte de afectaciones ni daños estructurales, “solo algunas grietas en edificios”. Desde el Cuerpo Oficial de Bomberos también dieron un parte de tranquilidad.

A esta hora, desde el Centro de Información y Telecomunicaciones de Emergencias (CITEL), el IDIGER articuló la verificación con las alcaldías locales para identificar posibles novedades en las localidades.

Recomendaciones para la ciudadanía

  • Mantenga la calma y siga las indicaciones de las autoridades.
  • Si identifica daños visibles en una edificación, evite ingresar hasta verificar que sea seguro hacerlo.
  • Revise las condiciones de su vivienda y reporte cualquier situación de emergencia a la Línea 123.
  • Aproveche este momento para revisar o actualizar su plan familiar de emergencias, identificar un punto de encuentro y verificar que todos los integrantes conozcan cómo actuar ante un sismo.
  • Participe en los simulacros que realiza el Distrito para fortalecer la capacidad de respuesta de su familia, comunidad o lugar de trabajo

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Por Redacción Bogotá

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