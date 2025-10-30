“Bogotá está lista para liderar los grandes cambios que exige el mundo”: Galán

Bogotá es escenario del Día Mundial de las Ciudades 2025. Foto: Gustavo Torrijos

“¿Por qué Bogotá?”, es la pregunta con la que Elkin Velásquez, director regional de la ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, dio apertura al Día Mundial de las Ciudades, celebrado en la capital colombiana este 30 y 31 de octubre. “Porque el proceso de selección es global y neutral, y Bogotá fue escogida por su determinación y esfuerzo en generar soluciones integrales", respondió Velásquez.

Y es que Bogotá se convirtió este año en la capital mundial del urbanismo sostenible al ser elegida por Naciones Unidas como sede del Día Mundial de las Ciudades, un encuentro que reúne a expertos, alcaldes y líderes internacionales para debatir sobre el futuro de los centros urbanos. Bajo el lema “Ciudades sostenibles centradas en las personas”, la capital colombiana presentó sus avances en vivienda, movilidad limpia y acción climática, consolidándose como un referente regional de transformación urbana e inclusión social.

Bogotá, protagonista del Día Mundial de Ciudades

Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat para América Latina y el Caribe, destacó que la elección de Bogotá como sede “reconoce una ciudad de logros y de esperanza”, y subrayó que este encuentro busca fortalecer la cooperación internacional en torno a los desafíos urbanos. “El futuro sostenible se construye desde lo local, con y para las personas”, afirmó, al resaltar que los programas de revitalización, vivienda digna y sostenibilidad ambiental impulsados por la ciudad son hoy ejemplo para América Latina y el Caribe.

En paralelo, el alcalde Carlos Fernando Galán, tomó también la palabra para abrir la jornada. “Bogotá vuelve a caminar con esperanza, y al hacerlo lleva ese mensaje a todo el país”.

Sobre los avances de la ciudad, Galán destacó: “en estos cuatro años vamos a intervenir más de 250.000 m² en 20 polígonos priorizados, beneficiando a cerca de un millón de personas. El segundo eje es la protección del medio ambiente. En Bogotá estamos reforestando el pulmón de nuestra ciudad y ya llevamos más de 991 hectáreas recuperadas de los cerros orientales, las áreas protegidas distritales y la Reserva Thomas van der Hammen”.

También se refirió a la grave crisis de agua que vivió la ciudad el año pasado, “la más grave que ha tenido Bogotá en su historia”. Agregó el mandatario: “hoy la ciudad tiene garantizado el suministro de agua potable para los próximos 33 años. Hemos triplicado los esfuerzos de conservación en los ecosistemas estratégicos con proyectos como la modernización y optimización de la planta Tibitoc y la construcción de la PTAR Canoas, que permitirá tratar el 70% de las aguas residuales de Bogotá y el 100% de las de Soacha”.

Galán destacó también el trabajo para mejorar la calidad de aire para la ciudad, gracias al metro eléctrico, la renovación de la flota de Transmilenio y la implementación de las Zonas Urbanas para un Mejor Aire (SUMA), que combinan movilidad sostenible, restauración y control de emisiones. “El metro no solo es infraestructura, es desarrollo, renovación urbana y mejor calidad de vida.”, señaló.

Las obras son otra protagonista de Bogotá: “Sabemos que más de 1.200 frentes de obra generan molestias, pero avanzan 1,8 veces más rápido que en el gobierno anterior. Hemos entregado 12 grandes proyectos viales y siete de conservación en espacios emblemáticos”.

<b>El eslogan de este Día Mundial es </b><i><b>ciudades sostenibles, centradas en las personas</b></i><b>, y Bogotá avanza en esa dirección.</b> Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá

La tecnología también hace parte del cambio: inteligencia artificial en movilidad, educación, salud, empleo y seguridad. Con 1.486 buses eléctricos (17% de la flota) y más por llegar, Bogotá es hoy una referencia mundial en transporte limpio. “Las ciudades estamos listas para liderar los grandes cambios que exige el mundo, pero necesitamos más recursos y capacidades”, dijo Galán.

Con la participación de más de 2.500 expertos y delegaciones de todo el mundo, la expectativa del encuentro es que Bogotá no solo exhiba sus avances, sino que también lidere nuevas alianzas y acuerdos que impulsen la transformación urbana global.

