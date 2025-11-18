Bogotá estrena dos nuevas rutas TransMiZonal: horarios, paraderos y a quién benefician

Las nuevas rutas TransMiZonal —la CA164 y la BC165— que desde este 18 de noviembre conectan Suba con Chapinero y Usaquén. Foto: Transmilenio

Desde este martes 18 de noviembre, Bogotá amplía su red de transporte público con dos nuevas rutas TransMiZonal pensadas especialmente para usuarios de Suba, Chapinero y Usaquén. La apertura de la avenida El Rincón, un corredor que llevaba décadas en espera, permitió habilitar los servicios CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula y BC165 Suba Rincón – Unicentro, que en conjunto beneficiarán a más de 13.000 pasajeros al día.

Las nuevas rutas nacen de un seguimiento técnico de la operación y de peticiones directas de la comunidad, según explicó María Fernanda Ortiz, gerente de TRANSMILENIO S.A. “Buscamos ofrecer más alternativas de movilidad y mejorar la experiencia de viaje. Son rutas ajustadas a la realidad de quienes necesitan moverse rápido y a precios justos”, dijo.

Ambos servicios se conectan con los puntos más fuertes de la red troncal: la estación Niza - Calle 127 del sistema Suba y la estación Calle 127 – L’Oréal París de la troncal Norte. Es decir: más opciones para salir hacia el norte, Chapinero o el centro con una sola transferencia.

BC165 Suba Rincón – Unicentro

Ideal para quienes necesitan conectar Suba con los sectores de Santa Bárbara, La Calleja y la zona comercial de Unicentro.

24 paraderos hacia Unicentro, 21 de regreso.

Opera: Lunes a viernes: 4:30 a. m. – 8:30 a. m. / 2:00 p. m. – 8:00 p. m. Sábados: 5:00 a. m. – 7:30 p. m. Domingos y festivos: 5:00 a. m. – 7:30 a. m.

Recorrido por Costa Rica, Rincón, San Jorge, Calatrava, Calle 127, Carrera 13, Santa Bárbara y Calleja.

CA164 Suba Tibabuyes – Porciúncula

Una ruta que acerca Suba a Chapinero con un trayecto directo hacia los sectores de Nogales, Quinta Camacho, la Carrera 11 y la Carrera 15.

55 paraderos en ambos sentidos.

Opera: Lunes a viernes: 4:00 a. m. – 8:30 a. m. / 1:00 p. m. – 7:00 p. m.

Conexión directa con zonas académicas, gastronómicas y laborales del corredor Chapinero–Porciúncula.

Los usuarios también deben tener en cuenta que por la Av. El Rincón siguen operando los servicios CA134 Tibabuyes – Parque Central Bavaria y CK122 Aures II – Zona Industrial, que complementan la oferta del sector.

Además del anuncio, la entidad recomienda consultar los mapas de paraderos y horarios en la web oficial, seguir las redes sociales de TransMilenio y planear los viajes en la TransMiApp, que ya incorpora las nuevas rutas. También está activo el canal oficial de WhatsApp para actualizaciones en tiempo real.

Con estas nuevas conexiones, Bogotá busca cerrar brechas entre barrios históricamente desconectados y ofrecer opciones más rápidas, seguras y organizadas en horas de alta demanda. Para Suba —una de las localidades con más usuarios del sistema— la ampliación no solo es un alivio, sino un reclamo atendido tras años de congestión en los accesos del noroccidente.

