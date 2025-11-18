Bogotá lanzó ZIBo: el plan más ambicioso para revitalizar la antigua zona industrial

Recorrido por esta zona de Bogotá, que le apuesta a una renovación Urbana. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá comienza un nuevo capítulo con la puesta en marcha del ZIBo, un ambicioso plan urbanístico que busca reinventar su antigua Zona Industrial.

Este lunes, el alcalde Carlos Fernando Galán, acompañado por la secretaria de Planeación Úrsula Ablanque y el gerente de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, firmó el Decreto 550 de 2025 que da vía libre para transformar 541 hectáreas entre las localidades de Puente Aranda y Teusaquillo en un eje vibrante y sostenible.

Más información sobre Bogotá: Entre el título y la incertidumbre: dos caras de la expropiación del suelo en Bogotá.

La zona industrial, que alguna vez fue el motor productivo de la ciudad desde los años 50, se proyecta ahora como un mosaico urbano donde convivirán la industria creativa, la vivienda popular, el comercio y espacios verdes.

Con inversiones cercanas a 1,35 billones de pesos, ZIBo impulsará 35.000 viviendas, 159.000 empleos, y dispondrá de 545.000 m² de espacio público, 39 km de ciclorruta y 8,4 km de corredores comerciales. La apuesta no solo es económica: también es ecológica: se plantarán 16.700 árboles, casi diez veces más que los que actualmente existen en el Parque de los Novios.

La secretaria de Planeación, Úrsula Ablanque, resaltó que esta actuación estratégica representa “una visión moderna, sostenible y centrada en las personas”, conectando la identidad industrial del pasado con un futuro de innovación social.

Con ZIBo, se espera que los tiempos de desplazamiento se reduzcan: en promedio, cualquier punto del nuevo territorio estará a 30 minutos de tres tronales de TransMilenio (Calle 13, Calle 26 y NQS) y del Regiotram de Occidente.

El gerente de RenoBo, Carlos Felipe Reyes, también subrayó que el proyecto funcionará bajo principios de transparencia y participación ciudadana, y que su gestión será clave para consolidar un “motor metropolitano de desarrollo económico y social”. En sus palabras: “Hoy damos un paso muy importante hacia la Bogotá del futuro”.

Este anuncio llega en un contexto mayor donde Bogotá, ha venido impulsando grandes intervenciones urbanas para afrontar el crecimiento poblacional, la crisis de vivienda y la demanda de espacios públicos.

ZIBo no solo materializa una idea de ciudad compacta, sino que se convierte en una pieza clave en su estrategia de desarrollo sostenible y de integración regional.

Le puede interesar: Capturan a cuatro señalados de robar un carro en Santa Fe: así cayó la banda en Bogotá.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.