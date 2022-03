Bogotá: Fiscalía imputó cargos a exgerente de Koaj por acto sexual violento agravado

Durante la audiencia, la Fiscal del caso señaló como Brayan Medina realizaba comentarios sexuales contra la víctima de manera permanente, incluso frente a otros trabajadores de la empresa. Foto: Unidad de video

En una audiencia de imputación de cargos, la Fiscalía le imputó cargos a Brayan Medina, exgerente de una tienda de la empresa Koaj en el sur de la ciudad, quién fue denunciado por Juana Camila Pérez por acoso sexual y laboral mientras trabajaba en la empresa.

Cabe recordar que este caso se conoció a principios de este año, por denuncias de Perez, extrabajadora de Permoda (nombre legal de la empresa), en la que contó como, cuando empezó a trabajar a puerta cerrada en junio de 2020, el gerente de la tienda comenzó a acosarla, diciéndole comentarios morbosos.

“Yo lo ignoraba y le decía que me respetara. Esto sucedía todos los días, en todo momento. Luego de eso, me trataba de coger el brazo para así, con sus manos, poder tocarme los senos de la manera más asquerosa. Yo me soltaba y le decía que me respetara, pero él como, buen acosador, solo se reía”, contó en ese momento Juana Camila.

Durante la audiencia, la Fiscal del caso señaló como Brayan Medina realizaba comentarios sexuales contra la víctima de manera permanente, incluso frente a otros trabajadores de la empresa. Además, se acusó a Medina de cambiar los horarios de trabajo de la víctima para que se encontrará sola para hostigarla y tocarla en sus partes íntimas.

Por su parte, también se señaló las consecuencias psicológicas y emocionales del acoso, que se extendió por cerca de un año. “Sufrió depresión, fue medicada, y toda esta situación la lleva a un intento de suicidio, porque se sentía en un estado de indefensión frente a Brayan Medina, quién siempre le hizo saber antes sus reclamos que el era el jefe, que en Koaj a las mujeres no la escuchan, y se normalizaron esos actos”, detalló la fiscal del caso.

La Fiscalía le imputó los delitos de acto sexual violento agravado y acoso sexual, por los cuales podría enfrentar hasta 24 años de prisión. El imputado no aceptó los cargos.

