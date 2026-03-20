Bogotá le apuesta a la investigación clínica para atraer inversión internacional

El encuentro, además, abre la puerta a nuevos proyectos. Centros que antes no tenían relación con compañías farmacéuticas como Novo Nordisk ahora podrían entrar en el radar para futuros estudios clínicos. Foto: Invest in Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá sigue moviéndose para consolidarse como un hub de investigación clínica en América Latina. Esta vez, el impulso vino de un encuentro que reunió a actores clave del sector salud con un objetivo concreto: conectar capacidades locales con oportunidades reales de inversión internacional.

La iniciativa fue liderada por Invest in Bogotá, en alianza con la farmacéutica Novo Nordisk, la Asociación Colombiana de Centros de Investigación Clínica (ACIC) y AVANZAR. Bajo el nombre “Innovación que genera impacto”, el espacio permitió sentar en la misma mesa a centros de investigación, industria y entidades de articulación para identificar brechas y fortalecer el ecosistema.

Uno de los puntos clave fue la transferencia de conocimiento. Durante la jornada, Novo Nordisk expuso los estándares técnicos, operativos y regulatorios que deben cumplir los centros de investigación para participar en estudios clínicos globales, un requisito clave si el país quiere competir en este mercado.

“Poder conectar con diferentes centros de investigación y compartir buenas prácticas permite que estemos alineados con un objetivo común: el beneficio de los pacientes”, señaló Ana María Santoyo, country manager de estudios clínicos de la compañía.

Además de los estándares, la multinacional presentó su programa de acompañamiento, con el que busca fortalecer las capacidades de los centros locales y facilitar su inclusión en redes internacionales de investigación.

Desde el lado gremial, la lectura también fue positiva. Clara Sánchez Luna, directora ejecutiva de ACIC, aseguró que este tipo de espacios permiten identificar las brechas que tiene el país para convertirse en un destino atractivo para la investigación clínica.

“El balance es muy positivo. Pudimos visibilizar oportunidades de mejora, pero también el talento humano y las capacidades que tiene Colombia para atraer este tipo de estudios”, explicó.

En la misma línea, Nathalia Vásquez, directora de AVANZAR, destacó que el encuentro permitió generar conexiones entre centros de investigación de alto nivel —como los de la Universidad Javeriana, la Fundación Santa Fe o Colsubsidio— y actores internacionales.

“Estos espacios son clave para que los centros puedan mostrar su portafolio, generar relacionamiento y acceder a nuevas oportunidades”, dijo.

Lea más: Víctimas de violento atraco en semáforo no denunciaron y rechazaron ayuda de la Policía

Más allá del evento puntual, la apuesta tiene un trasfondo estratégico. Invest in Bogotá busca posicionar a la ciudad como destino atractivo para la inversión en ciencias de la vida, un sector que no solo mueve recursos, sino que también impulsa empleo, innovación y transferencia de tecnología.

“Trabajamos para conectar el tejido empresarial y científico local con oportunidades reales de inversión. Esto fortalece la competitividad de la ciudad”, señaló Juliana Gómez Peláez, directora ejecutiva de la agencia.

El encuentro, además, abre la puerta a nuevos proyectos. Centros que antes no tenían relación con compañías farmacéuticas como Novo Nordisk ahora podrían entrar en el radar para futuros estudios clínicos.

El siguiente paso será replicar este modelo con otras empresas del sector, con la idea de ampliar el alcance y seguir posicionando a Bogotá en el mapa global de la investigación.

En un contexto en el que la ciencia y la salud ganan cada vez más peso en la economía global, la ciudad busca no quedarse atrás y aprovechar su talento, infraestructura y capacidad técnica para convertirse en un actor relevante en la región.

Lea más: Snoopy Run: entre caos y denuncias ¿quién autoriza y regula estas carreras en Bogotá?

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.