Víctimas de violento atraco en semáforo no denunciaron y rechazaron ayuda de la Policía

Según la Secretaría de Seguridad, las personas afectadas no quisieron interponer la denuncia ni entregar detalles sobre los elementos hurtados. Incluso, solicitaron a los uniformados retirarse del lugar. Foto: Archivo particular

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Momentos de pánico vivieron los testigos de un violento asalto, que se registró este lunes 16 de marzo, en la calle 116 con carrera 71B, en Bogotá. La escena, que se aprecia en un video que se viralizó en redes sociales, muestra como tres delincuentes armados y con el rostro cubierto, aprovechan el semáforo en rojo para abalanzarse contra un vehículo Mazda Rojo.

Las imágenes se ponen más intensas cuando los delincuentes rompen los vidrios, para ingresar al carro y hurtar un pesado morral negro y algunas pertenencias de los ocupantes. Lo paradójico es que, mientras los ciudadanos se mostraron preocupados por el hecho de inseguridad, las víctimas no denunciaron, decidieron no hablar con la Policía y rechazaron el apoyo de las autoridades.

#INSEGURIDAD 🚨 Aterrador momento vivieron ocupantes de un veh/particular cuando delincuentes armados los atracaron en la cll 116 con 71B, en Bogotá, mientras esperaban cambio de semáforo. El hecho quedó captado en video y evidencia la sevicia con la que actuaron los atracadores. pic.twitter.com/Wj4GbUcsDZ — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) March 17, 2026

La acción ocurre en cuestión de segundos, en medio del tráfico, sin que haya posibilidad de reacción por parte de las víctimas. De acuerdo con información de las autoridades, tras conocerse el caso se activó una reacción en caliente, para atender a los ocupantes del vehículo y recopilar información sobre lo ocurrido.

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Sin embargo, quienes conocieron el desarrollo de la reacción de los uniformados, aseguran que las personas afectadas no quisieron entregar detalles sobre los elementos hurtados. Incluso, solicitaron a los uniformados retirarse del lugar.

Esta situación, señalaron las autoridades, limita las acciones investigativas para avanzar en la identificación, captura y judicialización de los responsables. Por ahora, las autoridades no tienen mayor información sobre el caso.

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