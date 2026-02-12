Bogotá frenó el aumento de muertes en siniestros viales en 2025: 12 vidas se salvaron

Infraestructura y controles estuveiron detrás de la reducción de siniestros.

Bogotá logró un giro clave en su seguridad vial. Por primera vez en los últimos cinco años, la ciudad frenó la tendencia creciente de muertes por siniestros viales y cerró 2025 con una reducción cercana al 2 % frente a 2024, lo que significa que 12 vidas fueron salvadas, según el balance preliminar de la Secretaría de Movilidad.

Entre 2021 y 2024, Bogotá venía registrando un aumento sostenido en las fatalidades en las vías. Sin embargo, el reporte oficial destaca que las decisiones técnicas basadas en evidencia, especialmente para controlar el exceso de velocidad, comenzaron a mostrar resultados concretos.

Diciembre, mes crítico, también bajó

Uno de los datos más relevantes del informe es lo ocurrido en diciembre, históricamente uno de los meses más peligrosos en materia de siniestralidad vial. En ese periodo, la ciudad registró una disminución cercana al 20 % en muertes frente al mismo mes de 2024.

¿Qué se hizo para reducir la cifra?

El balance del Distrito atribuye los avances al Plan de Gestión de Velocidad, que combinó infraestructura, control y pedagogía. En este sentido, en materia de infraestructura, la UMV instaló 165 resaltos en puntos críticos de corredores como la avenida Boyacá, Villavicencio y Guayacanes. De hecho, por primera vez en la historia, la Av. Boyacá dejó de ser el corredor más crítico en materia de siniestralidad.

La cartera distrital de movilidad indicó que estas medidas ayudaron a salvar 14 vidas y reducir en más del 45 % los lesionados vulnerables, como peatones, ciclistas y motociclistas.

Además, se realizaron 4.669 operativos de control, con más de 18.000 comparendos por exceso de velocidad, y se reforzaron los controles de embriaguez.

El reto continúa

Aunque las cifras siguen siendo preocupantes y están lejos de las metas del Plan Distrital de Desarrollo, el Distrito insiste en que ninguna muerte en las vías es aceptable, por lo cual todas las vidas salvadas en la vía cuentan.

