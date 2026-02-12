Conductor le pasó una camioneta por encima a una perrita en el sur de Bogotá

Momento en el que el conductor de una camioneta Toyota Prado atropelló al animal. Foto: Redes Sociales

El video de una perrita siendo atropellada por una camioneta mientras paseaba al frente de su casa ha causado gran estupor e indignación en las redes sociales. Aunque este tipo de sucesos, lamentablemente, ocurre a diario en la ciudad, el video de este caso en concreto muestra una presunta sevicia por parte del conductor.

Las imágenes que compartieron los dueños de Kira, la mascota que perdió la vida tras ser atropellada por la camioneta, muestran cómo la perrita logra escapar, en primera instancia, del vehículo e, incluso, logra alejarse unos centímetros para escapar.

Sin embargo, la teoría del accidente, o de un posible punto ciego, pierde credibilidad, ya que el conductor continúa avanzando y le pasa por encima el vehículo a Kira pese a que el animal se había alejado y se encontraba justo al frente de su visión panorámica.

Los dueños del animal que fue atropellado denuncian que el animal solía hacer sus necesidades frente a la casa y luego entrar, por lo que algunos vehículos de la basura y vecinos siempre paraban cuando la veían caminando por la cuadra.

Respecto a la información del vehículo, los familiares de Kira denuncian que corresponde a una Toyota Prado con placas ODS950. Asimismo, denuncian que presuntamente la camioneta estaría adscrita al Ministerio de Educación, pero la entidad todavía no ha confirmado esa información.

De acuerdo con el Instituto de Protección y Bienestar Animal, en Bogotá hay casi 3,5 millones de animales domésticos como perros y gatos. Un hecho estadístico es que, en los últimos años, se han reportado más animales de compañía que niños nacidos en los hogares capitalinos: según el DANE, mientras en 2011 nacieron unos 111.000 niños, para 2024 la cifra cayó a 56.500, reducción que revierte una tendencia sostenida durante décadas e impacta los datos de crecimiento poblacional.

En consecuencia, con el aumento de animales por hogar, también aumentaron los atropellamientos. Entre 2019 y 2025, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) atendió 4.585 casos de animales atropellados y más de la mitad (2.675) murieron debido a la gravedad de sus heridas. Muchos de ellos, valga recalcarlo, abandonados a su suerte luego de ser atropellados, situación que encendió las alarmas.

