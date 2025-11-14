Bogotá impone pico y placa dos sábados al mes a vehículos no matriculados en la ciudad

Plan retorno y pico y placa en Soacha. Foto: Secretaría de Movilidad

La mañana de este viernes la Alcaldía de Bogotá anunció una nueva restricción para los vehículos que ruedan a diario por la capital, pero que tributan en otros municipios: a partir de 2026 deberán cumplir pico y placa dos sábados cada mes.

La medida, presentada en una rueda de prensa encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo de Movilidad y Hacienda, busca empujar a los propietarios a matricular sus carros en la ciudad donde realmente circulan.

El anuncio llega tras un diagnóstico que, según la administración, evidencia un desbalance sostenido entre el crecimiento del parque automotor y la proporción de vehículos nuevos registrados en Bogotá: mientras el número de carros que transitan por las vías aumenta año tras año, la matrícula local viene cayendo de forma persistente desde 2012. Galán señaló que entonces Bogotá tenía una participación del 37,3 % en los registros nacionales, pero la cifra se ha desplomado incluso cuando la demanda vial sigue al alza.

El desfase no solo es estadístico. La Alcaldía calcula que entre 2012 y 2015 la ciudad dejó de recibir cerca de un billón de pesos en impuesto vehicular, un dinero que terminó en las tesorerías de otros municipios pese a que los automotores se mueven principalmente en Bogotá.

Ese fenómeno —que hoy se refleja en que tres de cada diez carros en circulación pagan impuestos fuera de la capital— no es menor: implica menos recursos para obras y sistemas de movilidad, y al mismo tiempo deja a la ciudad cargando los costos ambientales y viales de esos vehículos.

El crecimiento del parque automotor “foráneo” también supera al local. Según las cifras expuestas, los carros matriculados por fuera de Bogotá aumentaron cuatro veces más rápido que los registrados en la ciudad, y en 2024 el crecimiento nacional del parque automotor (4,8 %) fue mucho mayor que el de Bogotá (1,1 %).

Es decir, hay más carros en las calles, pero menos aportando al presupuesto distrital.

Con ese telón de fondo, la administración defiende la nueva restricción como un incentivo —o una presión regulatoria— para alinear la matrícula con el uso real del vehículo.

Sin embargo, la medida abre preguntas sobre su efectividad: ¿qué tanto modificará el comportamiento de propietarios que migraron sus matrículas para pagar menos? ¿Y hasta qué punto castiga a quienes dependen del carro los fines de semana?

Más allá del anuncio, lo que se avecina es un nuevo pulso entre la necesidad de financiar la movilidad y la resistencia ciudadana a una regulación que, como tantas en Bogotá, busca corregir un problema estructural con un ajuste parcial.

