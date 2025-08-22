Bogotá lanza herramienta para monitorear alerta temprana de la Defensoría

Imagen de referencia. Foto: Secretaría de Seguridad

En 2024, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta 004, la cual instó a la Administración Distrital a fortalecer la articulación interinstitucional ante posibles riesgos de vulneraciones de derechos humanos en 22 UPZ de Bogotá.

En agosto del año pasado la Defensoría indicó: “de conformidad con los riesgos de violaciones a los derechos a la vida, integridad, libertad, seguridad, libertades civiles y políticas de las personas que concurren en el territorio de 22 Unidades de Planeación Zonal - UPZ, la Defensoría del Pueblo se permite emitir la presente Alerta Temprana de carácter estructural”

Estos riesgos, señaló la Defensoría, están concentrados en las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Tunjuelito, Antonio Nariño, Puente Aranda, Los Mártires, Teusaquillo, Chapinero y Barrios Unidos.

¿Qué ha hecho la administración frente a la alerta?

La Alcaldía puso en marcha, a través del Observatorio y la Dirección de Derechos Humanos, una plataforma diseñada en conjunto con la Defensoría, orientada a la prevención de riesgos.

El sistema también apoya la planeación, el SIAT permite monitorear y evaluar el cumplimiento de las medidas implementadas, lo que se traduce en una mejor gestión institucional, coordinación más efectiva, uso eficiente de los recursos y capacidad de respuesta oportuna ante situaciones de riesgo.

Gustavo Trejos, coordinador del Observatorio, el SIAT “representa una herramienta estratégica para realizar diagnósticos precisos y diseñar intervenciones diferenciadas según las necesidades de cada territorio o grupo poblacional. Así, las decisiones se alinean con las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo y con las realidades de las comunidades en riesgo”.

