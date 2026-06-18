Bogotá lanzó ‘pasaportes mundialistas’ con descuentos en comercios ¿Cómo obtenerlo?

Así son los pasaportes mundialistas dispuestos a la ciudadanía a partir del 19 de junio. Foto: Secretaría de Desarrollo Económico

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Al rededor del Mundial 2026, no solo hay fútbol. La compañía de amigos y familia, la extensa oferta gastronómica de Bogotá y una oportunidad para vivir experiencias que solo se dan cada cuatro años, son otras formas de complementar la fiebre deportiva. Por este motivo, la capital se unió a la celebración con el lanzamiento de los ‘pasaportes mundialistas’, una opción para que los habitantes de la ciudad aprovechen de ofertas y descuentos.

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La estrategia busca impulsar el comercio, el turismo y los emprendimientos locales durante la temporada del Mundial. La iniciativa incluye a 141 empresas y negocios bogotanos que ofrecerán descuentos, promociones, experiencias temáticas, transmisiones de partidos y actividades culturales entre junio y julio de 2026.

¿Cuándo y en dónde reclamo mi pasaporte mundialista?

El pasaporte podrá reclamarse gratuitamente en los establecimientos aliados y permitirá a ciudadanos y turistas recorrer distintos corredores comerciales de la ciudad. A través de un mapa interactivo disponible en la página de la Alcaldía, los usuarios podrán identificar los comercios participantes, diseñar rutas y acceder a beneficios especiales. Puede acceder al mapa haciendo clic aquí.

La estrategia contará con tres recorridos temáticos. Gol y Sazón reunirá establecimientos gastronómicos de Usaquén, La Candelaria, San Felipe y Chicó; Experiencias Mundialistas llevará actividades comerciales y culturales a sectores como San Victorino; y Preparación del Hincha Mundialista impulsará la oferta de productos textiles, deportivos y promocionales en zonas como Ricaurte, Américas-Carvajal, La Alquería, La Estrada y Restrepo.

La programación culminará entre el 17 y el 19 de julio con una edición especial de Hecho en Bogotá: 4 Años Jugando de Local en el Parque de la 93, donde 60 emprendimientos participarán en una vitrina comercial inspirada en el Mundial, acompañada de actividades culturales, gastronómicas y recreativas.

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