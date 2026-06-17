Centros comerciales y Transmilenio amplían horarios por partidos de Colombia en el Mundial

Según las proyecciones, Bogotá registraría un aumento de COP 377 mil millones en las ventas durante el Mundial. Foto: Secretaría de Desarrollo Econ

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Con el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 este miércoles 17 de junio, varios centros comerciales y establecimientos de Bogotá extenderán los horarios de atención en sus zonas gastronómicas para que los aficionados puedan ver los partidos de la fase de grupos. Adicional, la ciudad contará con dos pantallas gigantes en parques de Suba y Tunjuelito que suman una capacidad para 15.000 personas.

Ante el cronograma mundialista, la Alcaldía decidió ampliar el horario de varias rutas de Transmilenio y SITP, hasta las 11:45 p.m.

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Expectativa económica

Según Fenalco Bogotá-Cundinamarca, la participación de Colombia en la Copa del Mundo genera un impulso significativo en los ingresos de restaurantes, bares, gastrobares y centros comerciales. El gremio estima que durante los encuentros de la Selección las ventas en establecimientos gastronómicos podrían aumentar más de un 60 %, mientras que los comercios de artículos deportivos registrarían incrementos cercanos al 40 %.

Los horarios extendidos se aplicarán durante los partidos de Colombia en la fase de grupos, programados para el 17, 23 y 27 de junio.

Rutas de TM y SITP con horario extendido

El sistema dispondrá de más de 16 rutas específicas que operarán de manera extendida desde las estaciones Museo Nacional y Campín - UAN:

Opciones de transporte hacia las pantallas gigantes

Además de horarios extendidos en centros comerciales y discotecas en sectores clave de la ciudad, para las primeras tres fechas de la fase de grupos habrá pantallas gigantes en dos parques de la ciudad: El Tunal (calle 48 C Sur # 22D -81, Tunjuelito), con aforo para 15.000 personas y Fontanar del Río (diagonal 147 # 141 A - 42, Suba), para 5.000.

Parque El Tunal (Tunjuelito)

Para llegar (Horarios habituales): 8 rutas de Transmilenio con destino al Portal Tunal y las estaciones Parque y Biblioteca.

70 rutas zonales (SITP) que conectan con el sector.

Parque Fontanar del Río (Suba)

9 rutas zonales (SITP) prestan servicio habitual hacia este punto del noroccidente de la ciudad.

Zona T (Norte de Bogotá)

Para llegar: Cuenta con 12 rutas zonales en su operación y horario habitual.

Para salir: 5 rutas zonales seleccionadas extenderán su servicio y estarán disponibles hasta las 11:45 p. m.

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