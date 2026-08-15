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Bogotá mantiene cuatro puntos de acopio oficiales para damnificados por el terremoto

Desde la capital se han enviado más de 500 toneladas de ayudas. Estos son los puntos de acopio oficiales y dónde puede ser voluntario.

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Redacción Bogotá
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15 de agosto de 2026 - 10:01 p. m.
Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó)
Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó)
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
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Bogotá mantiene activos cuatro puntos de acopio para recibir ayudas destinadas a los damnificados del terremoto que afectó al Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto. Según el Distrito, la campaña de solidaridad había permitido recolectar 344 toneladas de alimentos y elementos de aseo hasta el 13 de agosto, con la meta de llegar a 500 toneladas durante el viernes.

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Puntos de acopio

La Alcaldía informa que hay cuatro puntos oficiales activos. Aunque a lo largo de la ciudad hay distintos puntos comunitarios o de organizaciones sociales.

  • Cruz Roja: carrera 24 # 73-38. 24 horas.
  • Estadio El Campín: avenida NQS entre calles 53 B Bis y 57. 24 horas.
  • Palacio de los Deportes: calle 63 # 59 A-06. 8 a. m. a 8 p. m.
  • Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 # 22-61. Lunes a viernes, 8 a. m. a 9 p. m.; sábados, 8 a. m. a 12 m.

¿Quiere ser voluntario o voluntaria?

La Alcaldía también mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que quieran apoyar las labores de recolección y organización de las ayudas. La primera dama, Carolina Deik, recomendó acudir principalmente a la Cruz Roja, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes, pues El Campín ya concentra un alto número de voluntarios.

¿Qué se puede donar?

El Distrito está recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, elementos de higiene y aseo, sábanas, cobijas, colchonetas, toldillos, pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula, guantes quirúrgicos, tapabocas, botiquines, linternas, baterías y alimento para mascotas.

Pilas con los medicamentos que va a donar

La Secretaría de Salud pidió que los medicamentos donados estén completos, en su empaque original, con lote, fecha de vencimiento y registro sanitario INVIMA vigente. No se deben entregar blísteres incompletos, frascos o jarabes abiertos ni productos expuestos a humedad o calor; preferiblemente deben tener al menos seis meses de vida útil.

Medicamentos e insumos prioritarios para donar:

  • Medicamentos esenciales: analgésicos y antiinflamatorios orales y parenterales (acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco), antiinfecciosos (como amoxicilina oral en tratamientos completos de siete días, antibióticos parenterales, antimicóticos y antivirales), antihistamínicos, sales de rehidratación oral y tratamientos para la salud mental (antidepresivos y antipsicóticos).
  • Tratamientos crónicos y nutrición: medicamentos de uso continuo para hipertensión arterial y diabetes, así como fórmulas de nutrición enteral, parenteral y nutrición especializada lista para usar en niños y adultos.
  • Líquidos parenterales y material de curación: solución salina (suero fisiológico), cloruro de sodio, glucosa, solución Hartmann o lactato de Ringer. También apósitos, gasas estériles, vendas, esparadrapo, micropore, yesos, férulas y cabestrillos.
  • Dispositivos médicos de atención: cánulas de oxígeno (pediátricas y de adulto), mascarillas, tapabocas, guantes quirúrgicos, bisturís, material de sutura, kits de trauma, equipos de micro y macrogoteo, catéteres (periféricos y centrales), yelcos, sondas (nasogástricas y de ostomía), glucómetros, lancetas, muletas y sillas de ruedas.

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Por Redacción Bogotá

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