Bogotá mantiene cuatro puntos de acopio oficiales para damnificados por el terremoto

Centro de acopio en Bogotá para recolección de ayudas humanitarias o alimentos de primera necesidad para los afectados del terremoto en Colombia (Manizales, Cali, Pereira y Chocó) Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Bogotá mantiene activos cuatro puntos de acopio para recibir ayudas destinadas a los damnificados del terremoto que afectó al Chocó, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero el pasado 10 de agosto. Según el Distrito, la campaña de solidaridad había permitido recolectar 344 toneladas de alimentos y elementos de aseo hasta el 13 de agosto, con la meta de llegar a 500 toneladas durante el viernes.

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Puntos de acopio

La Alcaldía informa que hay cuatro puntos oficiales activos. Aunque a lo largo de la ciudad hay distintos puntos comunitarios o de organizaciones sociales.

Cruz Roja: carrera 24 # 73-38. 24 horas.

Estadio El Campín: avenida NQS entre calles 53 B Bis y 57. 24 horas.

Palacio de los Deportes: calle 63 # 59 A-06. 8 a. m. a 8 p. m.

Universidad Jorge Tadeo Lozano: carrera 4 # 22-61. Lunes a viernes, 8 a. m. a 9 p. m.; sábados, 8 a. m. a 12 m.

¿Quiere ser voluntario o voluntaria?

La Alcaldía también mantiene abierta la convocatoria para voluntarios que quieran apoyar las labores de recolección y organización de las ayudas. La primera dama, Carolina Deik, recomendó acudir principalmente a la Cruz Roja, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y el Palacio de los Deportes, pues El Campín ya concentra un alto número de voluntarios.

¿Qué se puede donar?

El Distrito está recibiendo agua potable, alimentos no perecederos, elementos de higiene y aseo, sábanas, cobijas, colchonetas, toldillos, pañales, pañitos húmedos, leche de fórmula, guantes quirúrgicos, tapabocas, botiquines, linternas, baterías y alimento para mascotas.

Pilas con los medicamentos que va a donar

La Secretaría de Salud pidió que los medicamentos donados estén completos, en su empaque original, con lote, fecha de vencimiento y registro sanitario INVIMA vigente. No se deben entregar blísteres incompletos, frascos o jarabes abiertos ni productos expuestos a humedad o calor; preferiblemente deben tener al menos seis meses de vida útil.

Medicamentos e insumos prioritarios para donar:

Medicamentos esenciales: analgésicos y antiinflamatorios orales y parenterales (acetaminofén, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco), antiinfecciosos (como amoxicilina oral en tratamientos completos de siete días, antibióticos parenterales, antimicóticos y antivirales), antihistamínicos, sales de rehidratación oral y tratamientos para la salud mental (antidepresivos y antipsicóticos).

Tratamientos crónicos y nutrición: medicamentos de uso continuo para hipertensión arterial y diabetes, así como fórmulas de nutrición enteral, parenteral y nutrición especializada lista para usar en niños y adultos.

Líquidos parenterales y material de curación: solución salina (suero fisiológico), cloruro de sodio, glucosa, solución Hartmann o lactato de Ringer. También apósitos, gasas estériles, vendas, esparadrapo, micropore, yesos, férulas y cabestrillos.

Dispositivos médicos de atención: cánulas de oxígeno (pediátricas y de adulto), mascarillas, tapabocas, guantes quirúrgicos, bisturís, material de sutura, kits de trauma, equipos de micro y macrogoteo, catéteres (periféricos y centrales), yelcos, sondas (nasogástricas y de ostomía), glucómetros, lancetas, muletas y sillas de ruedas.

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