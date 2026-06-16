Bogotá modifica horario de ley seca para segunda vuelta tras reclamos del sector nocturno

La Alcaldía ajustó la medida luego de entablar diálogo con comerciantes de la economía nocturna capitalina. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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Tras el llamado de los gremios nocturnos de la ciudad, la Alcaldía de Bogotá anunció un ajuste al decreto de la Ley Seca por elecciones. Si bien el alcalde había informado que la media restrictiva iniciaría el viernes 19 de abril a las 6:00 de la tarde, la administración ha decidido mantener la medida, pero con una ventana de seis horas más para la venta de licor.

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Aunque el anuncio lo dio el alcalde Carlos Fernando Galán en un trino sobre las medidas de Bogotá para el Mundial 2026, días antes comerciantes del gremio nocturno denunciaron que los establecimientos perderían más de COP 180.000 millones, contando con las pérdidas de la ley seca el día sábado.

Luego de reuniones y mesas de concertación, el mandatario local confirmó la modificación: “la ley seca para la segunda vuelta empezará el viernes a las 12 de la noche, no a las 6 de la tarde. Esto, luego de acordarlo con varios sectores comerciales de la ciudad”, indicó Galán.

Gremios de la economía nocturna celebran el ajuste

La asociación gremial Asobares Bogotá celebró la decisión de modificar el horario de inicio de la ley seca para la jornada electoral, que finalmente comenzará a las 00:00 horas del sábado y no desde las 6:00 p. m. del viernes, como se había anunciado.

Según el gremio, esas seis horas de más, representan un alivio para miles de establecimientos como bares, restaurantes, gastrobares, tiendas y supermercados, al permitir tiempo adicional de operación que impacta directamente el empleo y la economía del sector nocturno.

Asobares destacó que la modificación responde a las preocupaciones planteadas por empresarios y trabajadores de actividades gastronómicas, turísticas y de entretenimiento, sectores que, según la organización, generan más de 250.000 empleos en Bogotá.

No obstante, el gremio reiteró su llamado a que las restricciones relacionadas con la ley seca sean evaluadas con base en evidencia y análisis de impacto, al considerar que este tipo de medidas afectan principalmente al comercio formal sin que existan pruebas concluyentes sobre su efectividad.

Finalmente, Camilo Ospina, presidente de Asobares, recordó que la ley seca, “no implica el cierre de los establecimientos, sino que restringe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas durante el periodo establecido”.

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