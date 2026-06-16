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Gerente de Transmilenio asume como nueva secretaria de Movilidad

María Fernanda Ortiz estará al frente de la cartera de movilidad, tras la renuncia de Claudia Díaz.

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Redacción Bogotá
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16 de junio de 2026 - 01:32 p. m.
María Fernanda Ortiz liderará la recta final en materia de movilidad, durante la administración de Galán.
María Fernanda Ortiz liderará la recta final en materia de movilidad, durante la administración de Galán.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó en la mañana de este martes la salida de Claudia Díaz como secretaria de Movilidad, tras presentar su renuncia días atrás.

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En reemplazo, Galán designó a quien era hasta hoy la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz. “Confío en sus capacidades para liderar esta recta final, garantizando que se prioriza el transporte público, se integra el Metro, se terminan las obras y se mejora la gestión del tráfico”, señaló el alcalde.

Mientras tanto, en Transmilenio, el liderazgo lo liderará quien era el subgerente, Mauricio Gutiérrez.

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