Bogotá multará a quien incumpla las normas de gestión de basuras y a sus vecinos

La Alcaldía de Bogotá anunció cambios en la gestión de basuras, con el objetivo de disminuir la presencia de desechos en los espacios públicos. Además de la intensificación del servicio de recolección y limpieza, también se advirtió sobre el fortalecimiento de los operativos para sancionar a los ciudadanos que no respeten las normas en relación con el manejo de los residuos, mencionadas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

“Vamos a pasar a recorrer los puntos críticos, pero vamos a multar a todos los vecinos de la cuadra donde se forme un punto crítico porque es una obligación colectiva y corresponsable de todos tener la cuadra limpia”, declaró la alcaldesa Claudia López.

Así, quien bote basura o desechos en los días y horas que no pasa el camión recolector recibirá una multa económica de 620.000 pesos, indicó José David Riveros, secretario de Gobierno de Bogotá, a Noticias Caracol. No obstante, no solo el infractor tendrá el comparendo, sino también los residentes de la cuadra tendrán que pagar 130.00 por cada casa.

“Cada predio es responsable de tener su frente limpio. Con esto no buscamos recaudar más dinero por multas, sino que se cumpla con las normas para que la ciudad esté limpia”, manifestó la mandataria.

La decisión ha desatado todo tipo de reacciones entre los ciudadanos. Por ejemplo, para Édgar Rodríguez, la medida es injusta, ya que “cada uno debe responsabilizarse de sus actos, lo que deben hacer es detectar a esas personas y que sean las multadas”, dijo al medio ya citado. Mientras que para Rocío Coral, otra ciudadana, es necesario “que se responsabilice toda la cuadra para que nadie bote basura”.

La Administración local también determinó que los establecimientos comerciales que no hagan una correcta gestión de las basuras serán sellados por un día. Sin embargo, aseguró la Alcaldía que las primeras 100 personas que llamen a solicitar el servicio de recolección de escombros, no deberán pagar nada. “Logramos un acuerdo con los operadores para que el primer metro cúbico de escombros sea gratuito”, indicó el secretario de Gobierno.

Atendemos y limpiamos los puntos críticos, pero multaremos a toda la cuadra si encontramos mala disposición de residuos y escombros. A los establecimientos comerciales se les impondrá sellamiento por 24 horas. No es una norma nueva, cada predio es responsable de tener su frente… pic.twitter.com/PDBVlaritI — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) August 9, 2023

Recomendaciones para reciclar

La Alcaldía emitió unas recomendaciones para los ciudadanos, en cuanto al manejo de las basuras y el reciclaje:

1. Separar los residuos óptimamente desde los hogares, (separando el material aprovechable del no aprovechable). Siendo los residuos aprovechables el cartón, papel, plástico y vidrio. Y los no aprovechables, que son los que no se vuelven a utilizar.

2. Disponer los residuos aprovechables en una bolsa blanca (limpios y secos). Y los no aprovechables en una bolsa negra.

3. Conocer los horarios del camión recolector en cada barrio, esta información se puede consultar en: https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/quenosevuelvapaisaje o en la página de la UAESP: https://www.uaesp.gov.co/.

