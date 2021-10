Bogotá: Niño de tres años fue hospitalizado por presuntas agresiones de padres

Golpes, baños con agua fría y dormir en el suelo, eran algunos de los castigos que realizaba la madre y su pareja sentimental contra un niño de tres años que tuvo que ser internado en un hospital de Bogotá a causa de las lesiones que presentaba en su cuerpo.

Luego de que el menor de edad cumpliera tres años, la madre lo alejó del lado de la abuela, y fue ella quien comenzó con la búsqueda del niño que, presuntamente, a diario era víctima de maltrato. La familiar de la víctima informó que ella comenzó a buscarlo por “todo lado” y, con la ayuda de una trabajadora social lograron encontrarlo hospitalizado.

Según la madre, las heridas que presentó el niño fueron a causa de una caída que sufrió el menor de edad mientras jugaba, sin embargo, la abuela destacó que a ella le han contado que a su nieto lo han agredido con patadas y “le jalaban el pelo hasta dejarlo calvo”.

“El niño dice que su mamá es mala, que su padrastro es malo, él no quiere estar más sino pegado a los brazos del papá, está retraído, nervioso y traumatizado por lo que le pasó. Yo creo que ni siquiera comida me le daban y un día vomitó, y ahí mismo se me paró y me dijo agua fría no mami, agua fría no”, puntualizó la familiar a Noticias Caracol.

El menor de edad duró una semana internado en un hospital del sur de Bogotá hasta que fue encontrado por su familia paterna quien ahora se hace cargo del niño. Por su parte, la madre mencionó a las autoridades que las heridas se dieron por una caída.

El capitán Jaime Gómez, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia mencionó que están realizando el acompañamiento a la familia para establecer en qué circunstancias sucedieron los hechos, de igual forma, para lograr identificar si la madre y el padrastro tienen alguna responsabilidad en el caso que está en proceso de verificación para tener certeza si se trata de un caso de violencia intrafamiliar.

Entre enero y septiembre la Secretaría de Seguridad registró 23.942 casos de violencia intrafamiliar, cifra que presenta una disminución de 13,8 % comparado con los 27.791 que ocurrieron en 2020. Solo en septiembre de este año se documentaron 1.948 hechos, siendo Suba (3.317), Kennedy (2.925) y Bosa (2.787) las localidades donde más se presentan eventos de violencia intrafamiliar. El capitán Gómez resaltó que los casos de maltrato contra menores de edad han aumentado en las localidades de Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar y Suba.