“Bogotá no necesita una militarización”: Claudia López

La alcaldesa de Bogotá aseguró que el presidente Ivan Duque no la ha llamado para tal fin. Tampoco considera que sea la solución. Sus apuesta va más encaminada a que haya un consenso entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro.

El 28 de mayo se emitió, desde Presidencia de la República, un decreto que ordena a los gobernadores de diferentes territorios del país coordinar esfuerzos con las autoridades militares para atender las situaciones de orden público que se presenten, como bloqueos en las vías.

Puntualmente, el Decreto 575 de 2021 establece que los mandatarios de los siguientes territorios deben acatar la instrucción: Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá y Risaralda, a los alcaldes del Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y de Servicios de Cali, del Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico de Buenaventura, de los municipios de Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva.

En esta lista no figura Bogotá y, efectivamente, la alcaldesa Claudia López confirmó que el presidente Iván Duque no se puso en contacto con ella para tal fin. En entrevista con Blu Radio, la mandataria aseguró que de todas formas no cree que la militarización sea la solución que se necesita ante los hechos de orden público que se han presentado en el marco del paro nacional.

Sus apuestan van más encaminadas a que haya una concertación entre el Gobierno Nacional y el Comité de Paro, que todavía no han llegado siquiera a unos mínimos que les permitan establecer una mesa de negociación, pues el primero exige que para esto se levanten los bloqueos, mientras que el segundo alega que no se está respetando el derecho a la protesta.

“Necesitamos que el Gobierno Nacional no se radicalice. Con razón el Comité le pide que responda con inversión social y no con militarización”, dijo a la vez que aseguró que hay políticos que se están aprovechando de esta situación. Puntualmente habló del senador Gustavo Bolívar, a quien criticó por pretender “romantizar la autodefensa ciudadana” (esto con relación a la colecta que está haciendo para comprar equipos de protección para los manifestantes).

“Un estallido social de pobreza y desempleo no se va a solucionar a bala. Aquí hay de lado y lado. Los que apoyan al Gobierno buscan una represión, y los contrarios al Gobierno una rebelión”, dijo.

En entrevista con El Espectador, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, se refirió sobre la presencia de militares en la capital. Aseguró que estos no están para atender los asuntos de las marchas, ya que para esto están los protocolos (que incluyen gestores de convivencia, fuerza disponible y Esmad), pero sí para velar por otros temas, como evitar la fuga de presos producto de motines, razón por la cual estos permanecen en formación de anillo a unas cuadras de cárceles y URI´s.