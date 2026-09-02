“Bogotá no puede conformarse con una línea, tenemos que pensar la Línea 4″: De la Espriella

El presidente recorrió las obras del Metro de Bogotá en compañía del alcalde y funcionarios de la Empresa Metro y Movilidad. Foto: Archivo Particular

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Durante nuevos recorridos por las obras del Metro de Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella se comprometió en trabajar con la ciudad para terminar de estructurar la Línea 3 y avanzar en una Línea 4.

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“La obra no es de ningún gobernante”

El recorrido estuvo acompañado por el alcalde Carlos Fernando Galán y funcionarios de la Empresa Metro y el sector Movilidad. El alcalde aseguró que la obra avanza en un 81 % y el viaducto estará listo en enero del otro año, tiempo en el que empezarán las pruebas por los 24 kilómetros que componen la Línea 1.

Los avances son favorables, pero durante las declaraciones, el presidente De la Espriella aseguró que la capital no se puede conformar con una sola línea, lanzando además pullas al gobierno anterior de Gustavo Petro, acusándolo de sabotear el proyecto durante su mandato, el cual estuvo caracterizado por las tensiones con Bogotá.

“Bogotá no puede conformarse con una sola línea. Esa oferta es insuficiente para las necesidades que tiene la gente”, dijo De la Espriella. En ese sentido, destacó que, mientras la Línea 2 está entrando en su etapa final de licitación, es necesario avanzar también en la Línea 3 y comenzar la estructuración de una cuarta. Para el presidente, el objetivo debe ser construir “una red de metro sólida y suficiente”, que permita reducir los tiempos de desplazamiento de los bogotanos.

Adicional, en su discurso, el mandatario “aplaudió” que obras como el metro no sean “monumento de ningún gobernante, deben ser el metro de todos los bogotanos, así de simple”. Finalmente, aseguró que Bogotá cuenta con su gobierno para cumplir los compromisos de la nación y seguir construyendo la nueva red de transporte.

¿Cómo van las Líneas 2, 3 y 4?

La Línea 2, que conectará el noroccidente de la ciudad con el centro, cruzando Suba y Engativá, tiene garantizada la cofinanciación de la Nación y el Distrito reactivó en febrero el proceso para adjudicar su construcción y operación, en un proyecto estimado en US$8.766 millones. Anteriormente, en dos ocasiones la licitación ha quedado desierta, lo que ha retrasado el cronograma y por lo que aún persiste la expectativa en el proceso de selección.

La Línea 3, por su parte, está pensada para conectar Bogotá con Soacha en un trazado de unos 25 kilómetros y con una capacidad estimada de 44.044 pasajeros por hora por sentido. Esta todavía se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, con los que deberán definirse su costo, trazado y ruta final antes de gestionar los recursos ante el Gobierno Nacional.

A este panorama se suma ahora la Línea 4, cuyo futuro depende de la coordinación que se dé entre la capital y el nuevo Gobierno, sin dejar a un lado que en pocos meses la ciudad entrará en etapa de elección de nuevo(a) alcalde. Por el momento el presidente Abelardo De la Espriella y se comprometió durante su recorrido por Bogotá a impulsar su estructuración, por lo que el proyecto deberá avanzar primero en estudios, definición de trazado, costos y esquema de financiación.

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