La cuenta regresiva del Metro ya tiene día: Galán fija el primer viaje para marzo de 2028

Con más del 81 % de avance, la primera línea entra en la recta decisiva para cumplir la fecha de operación anunciada por Galán. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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El Metro de Bogotá ya tiene un día marcado en el calendario. El alcalde Carlos Fernando Galán aseguró que la meta es que los ciudadanos puedan subirse a la primera línea el 15 de marzo de 2028, una fecha más precisa que el horizonte de marzo de ese año que hasta ahora manejaba el Distrito. “La meta es que usted se monte en el metro el 15 de marzo del 2028”, afirmó el mandatario durante una entrevista con Blu Radio.

El anuncio pone una fecha concreta a la cuenta regresiva del proyecto de infraestructura más importante de Bogotá, que al cierre de julio registraba un avance del 81,25 %, según explicó recientemente Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en entrevista con El Espectador.

El camino hasta marzo de 2028, sin embargo, todavía tiene varios hitos por cumplir. La construcción deberá terminar en septiembre de 2027 para abrir paso a la denominada “marcha blanca”, el periodo en el que se probará integralmente el funcionamiento del sistema antes de recibir pasajeros.

El viaducto avanza, pero estaciones y sistemas deben acelerar

Uno de los frentes que marcha a buen ritmo es el viaducto. Narváez explicó que casi 17 kilómetros ya están terminados y que en los siete restantes avanzan trabajos de cimentación, columnas y capiteles. Las ocho vigas lanzadoras están concentradas en ese tramo y la EMB proyecta completar el viaducto en enero.

También hay otros componentes adelantados. El Patio Taller alcanzaba un 94 % de ejecución, por encima de lo previsto, mientras el deprimido de la calle 72 y los puentes vehiculares de la avenida Primero de Mayo con la carrera 68 ya estaban terminados. La entrega de los sistemas asociados al material rodante también avanza según lo esperado.

Pero no todos los frentes marchan al mismo ritmo. La Empresa Metro mantiene las principales alertas sobre las estaciones y edificios, así como los sistemas y equipos, estos últimos dependientes del avance de las estructuras donde deberán instalarse.

También está pendiente la conexión mediante túnel entre la futura estación de metro de Jiménez y la estación de TransMilenio.

Para recuperar terreno, la EMB, la interventoría y el concesionario Metro Línea 1 trabajan en aumentar la mano de obra y reforzar la presencia de personal técnico especializado.

“Cualquier cosa que se retrase en el proyecto va a afectar el desarrollo de toda la obra. Eso es una realidad que no se puede negar”, reconoció Narváez.

¿Está retrasado el Metro de Bogotá?

El avance general también tiene un matiz. Según explicó el gerente, Leonidas Narváez, el cronograma se controla con dos escenarios: una programación temprana y otra tardía, ambas con el 14 de septiembre de 2027 como fecha límite para terminar la construcción.

Frente al cronograma tardío, la obra debería estar en 77 %, por lo que el avance de 81,25 % la ubica alrededor de cuatro puntos por encima. Sin embargo, frente a la programación temprana debería alcanzar 85,31 %, lo que representa una desviación cercana a cuatro puntos.

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Es decir, según la EMB, el proyecto se encuentra dentro del margen entre ambos cronogramas, aunque ahora deberá acelerar los componentes rezagados para acercarse nuevamente al escenario más favorable.

“Hoy el foco está en estaciones y sistemas para acercarnos a la programación temprana. El proyecto está sano y tenemos capacidad para corregir desviaciones”, sostuvo Narváez. La meta de la empresa es cerrar diciembre con cerca del 90 % de avance.

Septiembre de 2027, la fecha clave antes de recibir pasajeros

Más allá del porcentaje general, el verdadero examen llegará un año antes de la apertura comercial. La Empresa Metro espera tener terminada la fase de construcción en septiembre de 2027 para comenzar la marcha blanca.

Ese periodo será especialmente importante porque la primera línea utilizará trenes automáticos sin conductor (GoA4). Antes de transportar pasajeros, el Distrito deberá probar la integración de los diferentes componentes tecnológicos, desde la operación de los trenes y la apertura de puertas hasta los sistemas de comunicación e información al usuario.

“El reto más importante es septiembre de 2027”, aseguró Narváez a este diario. Para entonces, agregó, la integración tecnológica deberá estar lista para iniciar las pruebas que anteceden la entrada en servicio.

Con ese calendario, Bogotá tiene ahora dos fechas clave: septiembre de 2027 para terminar la construcción e iniciar las pruebas y el 15 de marzo de 2028 para que, según la meta anunciada por Galán, los primeros pasajeros se suban finalmente al Metro de Bogotá.

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