Bogotá ofrece 704 vacantes laborales con contratos indefinidos para cerrar el año

La sede será en Kennedy, más específicamente en la avenida carrera 68 #30-15 sur entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m. Foto: Alcaldía de Bogotá

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá cerrará el año con una amplia oferta de empleo pensada para múltiples perfiles de todas las edades con experiencia en distintos sectores. A partir de este lunes 15 y hasta el sábado 20 de diciembre, la ciudad pone a disposición 704 oportunidades laborales, esta vez con la particularidad de que muchas de ellas ofrecen contratos a término indefinido, incluso en cargos operativos y comerciales donde normalmente predominan los empleos temporales en esta temporada.

Le puede interesar: Cae red de extorsión que operaba desde La Picota; exmiembro del Inpec entre los capturados

Tal y como ha ocurrido en convocatorias anteriores, en esta ocasión las vacantes están dirigidas a bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales, y cubren sectores como comercio, logística, salud, servicios, industria y atención al cliente. Los salarios oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales, dependiendo del perfil, la formación y la experiencia requerida.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la estabilidad laboral que ofrecen varias de las vacantes. “En esta temporada, cuando suelen aumentar los contratos temporales, nos complace ofrecer una oportunidad distinta: empleo formal y estable para cientos de personas, especialmente en cargos operativos donde el contrato a término indefinido no es habitual en estas festividades. Invitamos a la ciudadanía a aprovechar esta oferta y a acercarse a nuestra Unidad Móvil de Empleo, donde recibirán acompañamiento gratuito para postularse”, afirmó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico

¿Cómo acceder?

Para facilitar el acceso a estas oportunidades, esta semana la Unidad Móvil de Empleo del Distrito estará atendiendo al público en el centro comercial Plaza de las Américas, en la localidad de Kennedy. El servicio estará disponible del 15 al 19 de diciembre, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y el sábado 20 de diciembre, de 8:00 a.m. a 12:00 del mediodía. Allí, interesados podrán recibir asesoría gratuita, registrar o actualizar su hoja de vida y postularse directamente a las vacantes.

Algunos de los cargos disponibles son:

Vendedor mostrador

●Asesora comercial supernumeraria

●Auxiliar de ruta

●Ejecutivos telefónicos de ventas

●Operario logístico

●Supervisor de activaciones

●Operador de tienda

●Auxiliar de cocina tiempo completo

●Operario de producción y empaque

●Administrador de tienda

●Jefe de enfermería extramural

●Auxiliar de bodega

●Auxiliar de enfermería extramural

●Asesor call center

●Telemercaderista call center

●Impulsadoras

●Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas

●Auxiliar integral de admisiones

●Auxiliar de odontología

●Operario de producción

●Operadores de servicios generales

●Operador mantenimiento

●Cocinero hostal

●Administrador nacional de proyectos

●Analista contable

●Asesor comercial call center (pregrado)

●Asesor comercial call center (posgrado)

●Conductoras

●Agente call center

●Auxiliar administrativo

●Auxiliar contable

●Supervisor de transferencistas

●Asesor comercial

●Abogado – procesos ejecutivos

●Solucionador

●Asesor de cartera

●Coordinador jurídico

Quienes estén interesados también pueden consultar la oferta completa y postularse a través del Portal del Servicio Público de Empleo, así como acceder a información actualizada mediante el canal de WhatsApp “Empleo en Bogotá”, donde se publican nuevas vacantes de manera permanente.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.