Cae red de extorsión que operaba desde La Picota; exmiembro del Inpec entre los capturados

Un operativo conjunto del GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 33 personas y la imputación de seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. La investigación, que se extendió durante de 10 meses y analizó más de 4,8 millones de registros bancarios y líneas telefónicas, determinó el entramado criminal de “Los Bautista” les generó rentas de alrededor de COP 17.000 millones, solamente entre 2024 y 2025, a través cientos de cobros extorsivos. Foto: mebog

Un operativo conjunto del GAULA de la Policía y la Fiscalía General de la Nación logró la captura de 33 personas y la imputación de seis más por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada. La acción dejó en evidencia los métodos de operación de la organización criminal, conocida como ‘Los Bautista’, que tenía su centro de operaciones en la cárcel La Picota y presencia en otros centros penitenciarios del país.

La investigación, que se extendió durante de 10 meses y analizó más de 4,8 millones de registros bancarios y líneas telefónicas, determinó que el entramado criminal de ‘Los Bautista’ les generó rentas de alrededor de COP 17.000 millones, solamente entre 2024 y 2025, a través de cientos de cobros extorsivos.

Entre los 33 capturados figuran alias ‘Pedro’, líder de la organización quien había salido de la cárcel hace poco más de un mes, y alias ‘Omar’, un exfuncionario del Inpec que coordinaba el grupo desde La Picota mediante lo que las autoridades denominan un ‘call center criminal’. El rótulo hace referencia a la labor que desarrollaban varios de los capturados, quienes, bajo las directrices del exmiembro del Inpec, se encargaban de contactar a las víctimas y amenazarlas con el fin de obtener cuantiosos pagos a cambio de no hacerles nada.

El operativo incluyó 16 diligencias de allanamiento y registro en Bogotá, Soacha, Villavicencio y Cali, donde se incautaron un arma de fuego, 30 teléfonos móviles, 55 tarjetas SIM, 45 microSD y documentos relacionados con la actividad delictiva. Varios de los capturados cuentan con antecedentes por homicidio, porte ilegal de armas, tráfico de estupefacientes, secuestro, hurto agravado, concierto para delinquir y desaparición forzada. Todos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Engañaban a sus víctimas con contenido sexual para luego extorsionarlos

Según las autoridades, hasta el momento han identificado a 24 víctimas de la banda, aunque se estima que al menos 500 personas fueron blanco de sus acciones.

De acuerdo con la Mebog, los capturados suplantaban o creaban perfiles en redes sociales, para hacerse pasar por mujeres y contactar a sus víctimas, la gran mayoría hombres. Luego de varias conversaciones casuales en las que se ganaban la confianza de las potenciales víctimas, migraban las conversaciones a WhatsApp y empezaban a solicitar pagos a cambio de contenido sexual. Acto seguido, los delincuentes tomaban capturas de pantalla y amenazaban a las víctimas con difundir fotografías en redes sociales acusándolas de delitos como pedofilia o violación, dado que algunos de los perfiles falsos supuestamente pertenecían a menores de edad. Cabe aclarar que las autoridades no especificaron si las personas que aceptaban ese tipo de contenidos eran conscientes de que sus supuestos interlocutores eran menores.

“Les manifestaban que si no les pagaban o accedían a sus pretensiones económicas los iban a publicar en las redes sociales, y les exigían la cantidad de dinero, dependiendo del perfil de la víctima”, manifestó el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía de Bogotá.

Los pagos exigidos oscilaban entre COP 100.000 y 5 millones, y eran recolectados a través de billeteras digitales y cuentas bancarias. Posteriormente, realizaban múltiples consignaciones, una técnica conocida como ‘pitufeo’, para dificultar el rastreo del dinero por el sistema financiero. Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán calificó el golpe como uno de los más significativos contra la extorsión en los últimos años.

El Coronel Édgar Correa, director de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional, confirmó que varios familiares de los capturados también están involucrados. “Identificamos seis personas que desde la cárcel eran los principales dinamizadores de esta red criminal. Ellos, junto a varios familiares, eran las encargadas de recoger el dinero a través de billeteras digitales y cuentas bancarias”, señaló.

“Necesitamos la ayuda de los ciudadanos para que sean muy cuidadosos con el manejo de su información personal porque los criminales la explotan facilmente. Además, necesitamos que cuando sean contactados por estos individuos que los intimidan, rápidamente informen al GAULA. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para que todos podamos enfrentar este delito”, advirtió el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo.

Las cifras de extorsión no coinciden

Finalmente, la Mebog confirmó que en lo que va de 2025, las autoridades han logrado una reducción del 23% en casos de extorsión, equivalente a 573 delitos menos que en 2024. No obstante, llama la atención que, hace menos de 15 días, la Personería de Bogotá señaló, durante el foro de seguridad ciudadana ‘No Más Cifras: ¡Hablemos y actuemos!’, que este año se han reportado 1.500 casos de extorsión, cifra que advierte un incremento del 73% frente a los números de 2024.

