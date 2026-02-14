Bogotá recibe vacuna para proteger a recién nacidos del Virus Sincitial Respiratorio

La Secretaría Distrital de Salud anuncia la llegada al país de 3.800 dosis del anticuerpo monoclonal nirsevimab (Beyfortus®), una tecnología innovadora para la protección de recién nacidos frente al virus sincitial respiratorio (VSR), uno de los principales causantes de infecciones respiratorias graves en los primeros meses de vida. Foto: El Espectador - José Vargas

Bogotá recibió 3.800 dosis de nirsevimab, un anticuerpo monoclonal diseñado para prevenir infecciones graves por virus sincitial respiratorio (VSR) en recién nacidos y lactantes, una de las principales causas de hospitalización pediátrica en los primeros meses de vida. El biológico llegó al país tras una gestión directa de la Secretaría Distrital de Salud y será destinado a población neonatal con condiciones de riesgo específicas.

Con esta adquisición, advierte el Distrito, Bogotá se convierte en la primera ciudad en implementar de manera autónoma una estrategia híbrida de inmunización contra el VSR, combinando vacunación materna y protección directa al recién nacido mediante anticuerpos listos para actuar. La compra se realizó con recursos propios, un hecho que posiciona a la ciudad como referente en la adopción de nuevas tecnologías en salud pública, pero que también plantea desafíos en términos de cobertura, seguimiento y evaluación de impacto.

“Con esto, Bogotá se convierte en la primera ciudad del mundo en poner en marcha una estrategia híbrida de inmunización contra el Virus Sincitial Respiratorio, que es la principal causa de hospitalización de mejores de 5 años en el país”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

A diferencia de las vacunas tradicionales, el nirsevimab no estimula la producción de defensas propias, sino que proporciona anticuerpos ya formados, lo que permite una protección inmediata. Esta característica resulta clave en un periodo en el que el sistema inmunológico de los bebés aún es inmaduro y la exposición a infecciones respiratorias puede derivar en cuadros graves.

Según explicó el secretario distrital de Salud, Gerson Bermont, la estrategia busca reducir hospitalizaciones y complicaciones respiratorias en la primera infancia, reforzando la prevención desde el nacimiento.

Sin embargo, es importante aclarar que la aplicación del monoclonal no será universal: está dirigida a recién nacidos entre las semanas 33 y 35 de gestación que no cumplen criterios para recibir palivizumab, así como a bebés nacidos desde la semana 36 cuyas madres no accedieron a la vacunación durante el embarazo. También se incluyen casos especiales asociados a inmunosupresión materna, procedimientos médicos complejos o enfermedades congénitas.

El biológico será distribuido desde el centro de acopio distrital hacia las cuatro Subredes Integradas de Atención en Salud y la EPS Compensar, que a su vez lo entregarán a las IPS con servicios de parto y vacunación. La administración estará sujeta a lineamientos técnicos estrictos, verificados por personal médico y de enfermería, con el objetivo de garantizar un uso focalizado y responsable.

Aunque la llegada del nirsevimab representa un avance en la protección neonatal, el reto ahora será mantener la vigilancia sobre la capacidad del sistema para ampliar la cobertura y sostener la estrategia en el tiempo, en un contexto en el que las infecciones respiratorias continúan siendo una presión constante sobre la red hospitalaria pediátrica.

