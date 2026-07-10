Bogotá redujo la informalidad, pero cerca de 1,5 millones de personas aún viven del rebusque

Aunque la informalidad cayó al 34 %, cerca de 1,45 millones de bogotanos siguen dependiendo de actividades informales para trabajar. Foto: Crowe Co

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Aunque Bogotá logró reducir la informalidad laboral hasta el 34 %, el nivel más bajo de los últimos años, cerca de 1,45 millones de personas siguen dependiendo de actividades informales para generar sus ingresos, según un análisis de la firma Crowe Co con base en cifras del Dane y del Observatorio de Desarrollo Económico.

De acuerdo con el informe, la ciudad redujo en 4,2 puntos porcentuales la tasa de informalidad frente al mismo periodo de 2025, lo que representa que 166.227 personas dejaron de trabajar sin acceso a seguridad social. Además, la capital se mantiene por debajo del promedio nacional y registró una tasa de desempleo de 8,4 % entre marzo y mayo de este año.

Sin embargo, el estudio advierte que ese avance podría perder fuerza durante el segundo semestre de 2026 debido a la desaceleración económica, el aumento de los costos de contratación y el menor dinamismo del consumo.

“Durante el segundo semestre es probable que la informalidad deje de disminuir e incluso registre un leve aumento, impulsada por el menor crecimiento económico y el incremento de los costos de contratación”, explicó Guillermo Berrio, socio y director de la práctica de B.P.O. de Crowe Co.

Según el análisis, las primeras afectadas serían las economías barriales de localidades como Kennedy, Bosa, Puente Aranda, Rafael Uribe Uribe y Ciudad Bolívar, donde buena parte de los ingresos dependen del consumo diario en tiendas, pequeños comercios y micronegocios.

El informe señala que el aumento en los costos de alimentos, transporte y servicios reduce el gasto de los hogares, lo que termina afectando a pequeños comerciantes y trabajadores por cuenta propia. A esto se suma el incremento del salario mínimo y las nuevas obligaciones derivadas de la reforma laboral, factores que, según la firma, podrían dificultar la contratación formal en microempresas de baja productividad.

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Aunque la expansión de los pagos digitales y herramientas como Bre-B representan una oportunidad para pequeños negocios, Crowe Co advierte que aceptar pagos electrónicos no implica, por sí solo, que un establecimiento se formalice. Además, señala que muchos comerciantes aún enfrentan barreras tecnológicas y dificultades para acceder al crédito formal, por lo que continúan recurriendo a préstamos informales.

El estudio concluye que la sostenibilidad de la economía popular dependerá de ampliar el acceso al crédito, fortalecer la capacitación empresarial, impulsar la digitalización con enfoque de inclusión y promover mecanismos de formalización que sean viables para los pequeños negocios.

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