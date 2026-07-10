Investigan muerte de una mujer tras presunto procedimiento estético en Puente Aranda

Medicina Legal deberá determinar si existe relación entre el fallecimiento y el procedimiento que, al parecer, se realizó en Puente Aranda. Foto: Fiscalia

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Las autoridades investigan la muerte de Adriana Manotas, quien falleció este viernes luego de someterse a un presunto procedimiento estético en un establecimiento clandestino ubicado en el barrio Muzú, en la localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la mujer fue trasladada desde el establecimiento hasta una sede de la Cruz Roja en Kennedy, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.

Tras conocer el caso a través de la Línea 123, equipos de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía Local de Puente Aranda, la Policía Nacional y la SIJÍN realizaron una inspección al lugar donde se practicó el procedimiento.

Según informó la entidad, el establecimiento funcionaba sin avisos exteriores, sin identificación visible y sin información que permitiera advertir la prestación de servicios de salud. Además, luego de verificar las bases de datos oficiales, se constató que no estaba registrado como prestador de servicios de salud y que la persona identificada como representante legal no está habilitada legalmente como talento humano en salud.

Aunque el Distrito confirmó la muerte de la paciente y las condiciones de ilegalidad del establecimiento, fuentes de la Fiscalía General de la Nación indicaron a El Espectador que aún no existe un dictamen de Medicina Legal que permita establecer si el fallecimiento está directamente relacionado con el procedimiento estético.

“En ese sector fue reportado el fallecimiento de una mujer en un centro hospitalario, al parecer luego de haberse practicado un procedimiento. Sin embargo, aún no hay un reporte de Medicina Legal que determine si la muerte está asociada con ese hecho”, señalaron fuentes del ente investigador.

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Por ahora, la Fiscalía adelanta la recolección de información y espera los resultados de los exámenes forenses para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe responsabilidad penal.

Más de 1.200 inspecciones a establecimientos estéticos

El caso se conoce un día después de que las autoridades realizaran operativos en establecimientos dedicados a procedimientos estéticos en Bogotá, donde fueron halladas presuntas irregularidades sanitarias, entre ellas medicamentos vencidos y dispositivos médicos sin registro del Invima.

Según la Secretaría de Salud, entre 2025 y el 5 de julio de 2026 se han realizado 1.296 visitas de inspección, vigilancia y control a establecimientos de estética y belleza, además de 590 operativos focalizados, que dejaron 155 medidas sanitarias de seguridad por incumplimientos a la normatividad.

En lo corrido de 2026, la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control de Servicios de Salud también ha efectuado 104 visitas por quejas e impuesto 34 medidas de seguridad a establecimientos habilitados y no habilitados.

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