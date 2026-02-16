Bogotá refuerza el servicio de aseo para recoger hasta 1.000 toneladas diarias de residuos

Crisis en la recolección de basuras en Bogotá a inicios del 2026. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Para hacerle frente a los vacíos de recolección de residuos que persisten en varios puntos de la capital del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá anunció un refuerzo en la operación del servicio de aseo en la ciudad con el ingreso de nuevos vehículos, ampliación del barrido y mayor control en calle, con el objetivo fundamental de mejorar las rutas, llegar a puntos críticos y enfrentar el arrojo clandestino de basuras.

El anuncio fue realizado este lunes 16 de febrero por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien informó que en los próximos tres meses entrarán en operación 35 nuevos vehículos recolectores, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa y mejorar los tiempos de atención en diferentes zonas de Bogotá.

“Los operadores van a traer en el transcurso de los próximos tres meses 35 vehículos nuevos. Esto es un elemento importante en el cambio de la capacidad operaria en el terreno y en el fortalecimiento de la supervisión de los contratos”, señaló el mandatario distrital.

La medida, confirmó el Distrito, se adopta en cumplimiento de decisiones judiciales y regulatorias que protegen a los recicladores de oficio, garantizan la continuidad del servicio y preservan condiciones tarifarias justas.

Más capacidad, control y barrido

La medida hace parte de una transición técnica que busca garantizar la continuidad del servicio de aseo hasta 2027, fortalecer la supervisión en vía pública, ampliar la cobertura de barrido y optimizar el uso de contenedores, en cumplimiento de la normativa vigente y con protección a los recicladores de oficio.

Entre las acciones anunciadas se destacan:

La entrada en operación de 35 vehículos compactadores nuevos para cumplir frecuencias y mejorar la recolección.

La ampliación de la capacidad de Aguas de Bogotá para la atención de escombros y muebles, que pasará de 300 a 1.000 toneladas diarias , con 97 nuevos equipos y la vinculación de 132 personas.

El fortalecimiento de la supervisión con 88 personas adicionales de seguimiento técnico y territorial.

La ampliación de la actividad de barrido, con 45.000 kilómetros mensuales adicionales en la ciudad.

En el marco de la prórroga del servicio de aseo, el alcalde Galán indicó que estas acciones permitirán “fortalecer de manera decisiva la prestación del servicio” y revisar el modelo de contenedores, que no caló en la ciudadanía como se esperaba, para garantizar el cumplimiento de lo pactado con los operadores.

Por su parte, el director de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Armando Ojeda, explicó que el Distrito avanza en el ajuste de frecuencias, la revisión del esquema de contenerización y el refuerzo de la supervisión y la pedagogía ciudadana.

“Pasamos de tener capacidad operativa para atender 180 toneladas al día en 2024 a 300 en 2025, y desde febrero de este año nuestra capacidad aumentó a 1.000 toneladas diarias. Esta labor se realiza con esquema de trabajo 24/7 para que la ciudad esté más limpia. Sin embargo, el llamado es a la ciudadanía para que haga una correcta disposición de este tipo de residuos a través de la línea 110 o chatico y que no terminen en las calles”, advirtió Yanlícer Pérez, gerente de Aguas de Bogotá.

Este refuerzo operativo se da en medio de una crisis persistente de basuras en Bogotá, marcada por fallas en la recolección, puntos críticos saturados y prácticas ilegales de disposición. La administración distrital busca contener la emergencia con más capacidad en calle, mayor control y ajustes técnicos, mientras el reto de fondo sigue siendo garantizar un servicio eficiente y un cambio sostenido en la cultura ciudadana.

