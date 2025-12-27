Más recursos para hospitales públicos: así busca Bogotá garantizar la atención en salud

Bogotá anunció un nuevo paquete de recursos para fortalecer la red pública hospitalaria y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios. Foto: Pixabay

En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia, Bogotá anunció un nuevo paquete de recursos para fortalecer la red pública hospitalaria y garantizar la continuidad en la prestación de los servicios, especialmente para la población más vulnerable.

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la decisión se tomó como respuesta a los problemas financieros que vienen enfrentando las Subredes Integradas de Servicios de Salud. Entre las principales dificultades están los retrasos en los pagos, el crecimiento de la cartera pendiente y las limitaciones financieras que ponen en riesgo la atención médica en la capital.

Un sistema bajo presión

Entre 2019 y 2023, las Subredes de Bogotá acumularon pérdidas por COP 1,25 billones, y solo en 2023 el déficit alcanzó los COP 270.350 millones.

A esto se suma que, a octubre de 2025, la cartera pendiente llegó a COP 618.604 millones, un aumento del 54 % frente a diciembre de 2024.

Además, del total adeudado, el 45 % corresponde a EPS intervenidas, lo que ha afectado directamente el flujo de recursos para el pago de personal, proveedores, insumos y medicamentos, poniendo en riesgo la continuidad de los servicios de salud en la capital.

Más recursos para sostener la red pública de salud

Ante el complejo panorama financiero que atraviesan los hospitales públicos de Bogotá, el Distrito decidió inyectar nuevos recursos para evitar que la atención en salud se vea afectada. Solo en 2024 se giraron COP 218.318 millones, y en lo que va de 2025 ya se han transferido COP 191.360 millones adicionales, lo que eleva la inversión total a COP 409.948 millones para fortalecer la red pública hospitalaria.

Según la Administración Distrital, estos recursos buscan garantizar que los servicios de salud sigan funcionando con normalidad, especialmente para la población más vulnerable, en medio de una crisis marcada por el no pago oportuno de las EPS y el aumento de la cartera hospitalaria.

Un refuerzo al modelo de atención

La inversión también apunta a consolidar el Modelo MAS Bienestar, una estrategia con la que el Distrito busca mejorar el acceso, la calidad y la oportunidad en la atención médica. Los recursos se han destinado, entre otros frentes, a:

Fortalecer servicios de alta demanda.

Mejorar áreas críticas como urgencias, hospitalización y salud mental.

Incorporar tecnología biomédica.

Capacitar de manera continua al personal de salud.

Ampliar la atención extramural a través de gestores de bienestar.

A esto se suma la puesta en marcha de servicios sociosanitarios transitorios para población vulnerable y el fortalecimiento de la red ambulatoria. En una primera fase, se invirtieron COP 8.816 millones en la compra de 211 equipos biomédicos, y para 2026 está prevista una segunda etapa con la adquisición de 726 equipos adicionales.

Más que recursos, garantizar la atención

Desde la Secretaría Distrital de Salud insisten en que el objetivo no es solo financiero. El énfasis está en asegurar que los ciudadanos sigan recibiendo atención oportuna, cercana y de calidad, incluso en un contexto nacional complejo para el sistema de salud.

“Lo más importante no es la plata, sino garantizar la prestación del servicio”, ha señalado la entidad, al explicar que el esfuerzo que supone para el Distrito la inyección de recursos busca, esencialmente, mantener operativa la red pública y evitar la suspensión de servicios esenciales.

Un desafío que sigue abierto

Pese a los recursos destinados, el Distrito reconoce que el reto es estructural. Las deudas acumuladas, los retrasos en los pagos de las EPS y el aumento constante en la demanda de servicios siguen presionando al sistema.

Por eso, las autoridades aseguran que continuarán fortaleciendo el Modelo MASBienestar y gestionando nuevas fuentes de financiación, con el objetivo de evitar cierres, proteger la red hospitalaria y garantizar una atención digna para los bogotanos.

