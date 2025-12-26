Intolerancia en Navidad: dos mujeres se enfrentaron a golpes en Transmilenio

Un presunto comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las involucradas escaló la discusión a golpes. Foto: Archivo particular

Ni siquiera la Navidad frenó los episodios de intolerancia en el sistema de transporte masivo de Bogotá. En las últimas horas, dos mujeres protagonizaron una fuerte pelea dentro de un bus dual de Transmilenio, el cual quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la grabación, el conflicto no se habría originado por un asiento, como suele ocurrir en este tipo de casos, sino por un presunto comentario ofensivo dirigido al hijo de una de las involucradas. La situación escaló rápidamente cuando la madre del menor reaccionó de forma violenta tras escuchar el insulto.

Sin embargo, la escena se tornó aún más delicada cuando un hombre, al parecer acompañante de una de las involucradas, intentó intervenir, lo que estuvo a punto de empeorar la situación. Finalmente, otro usuario logró separarlas y evitar que la pelea continuara.

El incidente reabre el debate sobre la creciente intolerancia dentro del sistema de transporte público, marcado por el estrés, la congestión y los conflictos cotidianos. Desde Transmilenio y las autoridades distritales se ha reiterado el llamado a la tolerancia, el respeto y la convivencia, especialmente en fechas en las que se espera un ambiente de calma y celebración.

