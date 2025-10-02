Bogotá reporta 396 capturas por homicidio en lo que va de 2025

Según cifras oficiales, en lo corrido de 2025 han sido detenidas 396 personas por este delito. De ellas, 143 en flagrancia y 253 mediante órdenes judiciales. Foto: Secretaría de Seguridad

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En medio del complejo panorama de inseguridad que atraviesa la capital, este jueves el Distrito y la Policía confirmaron la captura de 28 personas durante el mes septiembre por su presunta participación en múltiples casos de homicidio.

Le puede interesar: Presunto abusador fue evacuado en tanqueta tras intento de linchamiento en Bogotá

Entre los capturados figuran alias ‘Tostao’, uno de los criminales más buscados de Bogotá, señalado de asesinar a un hombre en Usaquén mientras dejaba a su hija en un jardín infantil; alias ‘Zarta’, implicado en la muerte de un hincha de Independiente Santa Fe en medio de una riña en la localidad Bosa; alias ‘El Gordo’, acusado de usar escopolamina para robar y asesinar a su víctima; y alias ‘Ramón’, vinculado al microtráfico y enfrentamientos armados en San Cristóbal.

A propósito de las capturas, la Policía confirmó que en lo corrido del año han capturado 396 personas por homicidio (143 en flagrancia y 253 mediante orden judicial), y se han incautado más de 1.200 armas de fuego, además de más de 139.000 armas cortopunzantes y 105 armas neumáticas. Sin embargo, estas cifras no ocultan la gravedad del fenómeno y los esfuerzos de las autoridades por judicializar a los responsables no logran contener la percepción de colapso en algunas zonas, donde el crimen organizado parece avanzar sin mayores obstáculos.

“A la fecha tenemos la captura de 396 personas acusadas de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre se capturaron 28 de ellas. Gracias a estas capturas logramos cambiar la tendencia en el delito de homicidio en Bogotá. En el mes de septiembre tuvimos una reducción significativa, pues este año ocurrieron 81 casos, frente a 129 casos reportados en septiembre del año pasado, es decir, tenemos 48 casos menos y una reducción de cerca del 37%. Estas cifras nos indican que el mes de septiembre de 2025 sea el mes de septiembre con menos homicidios desde 2003″, recalcó el alcalde Carlos Fernando Galán durante la presentación de resultados.

Caen y caen más homicidas en Bogotá.

En el último mes se capturaron 28:



•‘Tostao’, de los más buscados por homicidio.

•El asesino del hincha de Santa Fe, en marzo.

•Un hombre que, por hurtar a otro, le suministró una dosis letal de escopolamina.

•‘Ramón’, sicario de un grupo… pic.twitter.com/kqAEHt8tqn — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) October 2, 2025

Según el sistema SIEDCO de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2025 se reportaron 873 casos de homicidios en la capital, lo que equivale a una leve disminución, teniendo en cuenta los 876 casos reportados en el mismo periodo de 2024.

La situación es más preocupante si se consideran otros indicadores: la extorsión, con 1.433 casos denunciados en lo que va del año, ha impactado fuertemente el comercio en localidades como San Cristóbal, Kennedy y Rafael Uribe Uribe. El secuestro, por su parte, ha tenido un repunte alarmante, con 29 casos reportados en 2025, lo que representa un aumento del 222% frente al año anterior, de acuerdo con las cifras denunciadas recientemente en el Concejo por el cabildante del Centro Democrático Andrés Barrios. “Hoy el miedo gobierna en varios barrios, mientras el Estado actúa como un espectador”, sentenció el concejal.

Ante el panorama, el cabildante propuso la creación de una Unidad Distrital Antiextorsión y Antisecuestro que trabaje de forma articulada con la Fiscalía, la Policía y la Alcaldía. Además, pidió declarar una “Emergencia por Armas Ilegales en Bogotá” para impulsar un plan masivo de incautación y control de armamento. También exigió que el Distrito reconozca al Tren de Aragua como una estructura terrorista que ya ejerce control territorial en zonas de la ciudad.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.