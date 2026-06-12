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Bogotá sabe dónde está el problema, pero aún no logra limpiar el aire de los más afectados

Un estudio de la Veeduría Distrital concluye que Bogotá ha fortalecido sus políticas para enfrentar la contaminación del aire, pero los principales focos de polución siguen concentrados en los mismos sectores del suroccidente.

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Camilo Tovar Puentes
Camilo Tovar Puentes
12 de junio de 2026 - 11:00 p. m.
Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas.
Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un reciente estudio de la Veeduría Distrital sobre la idoneidad de las políticas públicas para mitigar la contaminación del aire en Bogotá deja una conclusión ambivalente. Advierte que la ciudad ha fortalecido su capacidad institucional para enfrentar uno de sus principales problemas ambientales, pero, al tiempo, los territorios históricamente más afectados siguen respirando el peor aire.

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Camilo Tovar Puentes

Por Camilo Tovar Puentes

@causasperdidazctovar@elespectador.com
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