Bogotá sabe dónde está el problema, pero aún no logra limpiar el aire de los más afectados

Diferentes aspectos de este día en Bogotá, en el que los habitantes se movilizaron en otros medios de transporte como: Transmilenio, taxis o bicicletas. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Un reciente estudio de la Veeduría Distrital sobre la idoneidad de las políticas públicas para mitigar la contaminación del aire en Bogotá deja una conclusión ambivalente. Advierte que la ciudad ha fortalecido su capacidad institucional para enfrentar uno de sus principales problemas ambientales, pero, al tiempo, los territorios históricamente más afectados siguen respirando el peor aire.

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