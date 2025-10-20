Bogotá se prepara para el Simulacro Distrital de Emergencias este 22 de octubre

AME4222. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2024.- Personas participan en un simulacro de evacuación para medir la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto o situación de emergencia este miércoles, en Bogotá (Colombia). Colombia lleva a cabo un simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres. EFE/ Carlos Ortega Foto: EFE - Carlos Ortega

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 22 de octubre, a las 10:30 a. m., Bogotá pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante emergencias con la realización del Simulacro Distrital de Preparación 2025, una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres.

Le puede interesar: Insalubridad, maltrato y ríos enfermos: la otra cara de la carne en Bogotá

El ejercicio, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se plantea como una estrategia colectiva para aumentar la preparación ante eventos como sismos, incendios, inundaciones u otras situaciones que puedan poner en riesgo a la población. Se trata de un ensayo que involucra a todos los sectores y cuya efectividad depende, en gran parte, de la participación masiva.

El propósito principal del simulacro es mejorar las capacidades de evacuación, respuesta y organización de las comunidades, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, y de los ciudadanos en general. Según las autoridades, es también una oportunidad para identificar debilidades en los planes de emergencia y trabajar en su fortalecimiento.

¿Cómo participar? El proceso es sencillo. Quienes deseen sumarse al ejercicio deben seguir cuatro pasos:

Inscribirse en el sitio oficial en el sitio oficial www.simulacro.idiger.gov.co Ejecutar el simulacro aplicando el plan de evacuación propio de su organización, vivienda o institución. Reportar la participación a través del formulario habilitado en la misma página. Descargar la constancia, que se genera automáticamente al finalizar el proceso.

La convocatoria está abierta a todos los que se encuentren en la ciudad: ciudadanos, organizaciones sociales, empresas, colegios, universidades, edificios residenciales y entidades gubernamentales. No se requiere experiencia previa ni una infraestructura especial, solo la disposición de participar activamente y seguir las instrucciones de evacuación.

La jornada busca dejar un mensaje claro: estar preparados puede marcar la diferencia entre el caos y la respuesta efectiva. En una ciudad expuesta a distintos tipos de emergencias, generar conciencia colectiva sobre la prevención se vuelve una tarea urgente.

Lejos de generar alarma, la jornada se centra en promover hábitos de autoprotección y poner a prueba los protocolos existentes. Más que un experimento rutinario, se trata de un ejercicio necesario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.