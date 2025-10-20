Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Bogotá

Bogotá se prepara para el Simulacro Distrital de Emergencias este 22 de octubre

La jornada se llevará a cabo a partir de las 10:30 a.m. Así puede participar de manera autónoma o con su empresa u organización.

Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
20 de octubre de 2025 - 05:31 p. m.
AME4222. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2024.- Personas participan en un simulacro de evacuación para medir la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto o situación de emergencia este miércoles, en Bogotá (Colombia). Colombia lleva a cabo un simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres. EFE/ Carlos Ortega
AME4222. BOGOTÁ (COLOMBIA), 02/10/2024.- Personas participan en un simulacro de evacuación para medir la capacidad de respuesta ante un eventual terremoto o situación de emergencia este miércoles, en Bogotá (Colombia). Colombia lleva a cabo un simulacro nacional de respuesta a emergencias, un ejercicio anual que busca fortalecer la capacidad de respuesta ante desastres. EFE/ Carlos Ortega
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este miércoles 22 de octubre, a las 10:30 a. m., Bogotá pondrá a prueba su capacidad de respuesta ante emergencias con la realización del Simulacro Distrital de Preparación 2025, una jornada que busca fortalecer la cultura de prevención y medir la reacción de ciudadanos, empresas, colegios y entidades frente a posibles desastres.

Le puede interesar: Insalubridad, maltrato y ríos enfermos: la otra cara de la carne en Bogotá

El ejercicio, coordinado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), se plantea como una estrategia colectiva para aumentar la preparación ante eventos como sismos, incendios, inundaciones u otras situaciones que puedan poner en riesgo a la población. Se trata de un ensayo que involucra a todos los sectores y cuya efectividad depende, en gran parte, de la participación masiva.

El propósito principal del simulacro es mejorar las capacidades de evacuación, respuesta y organización de las comunidades, instituciones educativas, entidades públicas y privadas, y de los ciudadanos en general. Según las autoridades, es también una oportunidad para identificar debilidades en los planes de emergencia y trabajar en su fortalecimiento.

¿Cómo participar? El proceso es sencillo. Quienes deseen sumarse al ejercicio deben seguir cuatro pasos:

  1. Inscribirse en el sitio oficial www.simulacro.idiger.gov.co.
  2. Ejecutar el simulacro aplicando el plan de evacuación propio de su organización, vivienda o institución.
  3. Reportar la participación a través del formulario habilitado en la misma página.
  4. Descargar la constancia, que se genera automáticamente al finalizar el proceso.

La convocatoria está abierta a todos los que se encuentren en la ciudad: ciudadanos, organizaciones sociales, empresas, colegios, universidades, edificios residenciales y entidades gubernamentales. No se requiere experiencia previa ni una infraestructura especial, solo la disposición de participar activamente y seguir las instrucciones de evacuación.

La jornada busca dejar un mensaje claro: estar preparados puede marcar la diferencia entre el caos y la respuesta efectiva. En una ciudad expuesta a distintos tipos de emergencias, generar conciencia colectiva sobre la prevención se vuelve una tarea urgente.

Lejos de generar alarma, la jornada se centra en promover hábitos de autoprotección y poner a prueba los protocolos existentes. Más que un experimento rutinario, se trata de un ejercicio necesario.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.

Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

Todas las noticias de Bogotá están aquí. El Espectador, el valor de la información.@bogotaEEbogota@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias de Bogotá

Simulacro Distrital de Emergencias

Simulacro 22 de octubre

Simulacro Bogotá

IDIGER

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.