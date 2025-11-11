Bogotá se reúne por los animales: conozca evento de protección animal esta semana

Protección y bienestar animal. Foto: IDPYBA|

Para esta semana, el 13 y 14 de noviembre, en la ciudad se llevará a cabo el Encuentro Internacional de Ciudades por la Fauna Doméstica, un evento de conversación y cooperación bajo el lema “Nuevas relaciones para nuevas sociedades”. En estos espacios, que girarán en torno al bienestar y protección animal, estarán presentes varios actores e instituciones tanto de Latinoamérica como Europa.

Este encuentro es liderado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), junto a la Fondation Franz Weber. De igual manera, estarán presentes las delegaciones de Ecuador, Argentina, México, España, Chile, con un objetivo en común y es promover nuevas formas de convivencia entre humanos y animales en las ciudades.

¿Dónde?

Según indicó el Distrito, el evento se dará de 8:00 a. m. a 5:00 p. m., en la Universidad Javeriana y la Alcaldía de Bogotá. Habrá mesas de trabajo, paneles y conferencias para generar un diálogo sobre los retos y avances de la protección animal en los territorios.

“Este encuentro es una oportunidad para reafirmar que los animales son parte de nuestras familias y de la vida en comunidad. Con ellos compartimos el territorio, y su bienestar refleja el tipo de sociedad que somos y la que queremos construir”, sentenció Antonio Hernández, director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA).

¿Cómo participar?

Para las personas interesadas en participar de este evento, podrán inscribirse en el formulario habilitado. La inscripción es gratuita y está abierta para instituciones, organizaciones, académicos, activistas y ciudadanía en general.

