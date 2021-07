¡Tenga cuidado! Desde el Distrito se advirtió sobre la existencia de establecimientos que ofrecen servicios educativos sin licencia de funcionamiento, lo que significa que no tienen validez para acreditar los conocimientos adquiridos, los títulos o la promoción a un grado siguiente. Durante el último año ya se identificaron 194 de estos.

Con la reactivación de los colegios y jardines, desde el Distrito se ha hecho control para verificar que quienes están prestando servicios educativos cumplan no solo con los protocolos de bioseguridad, sino que cuente con su licencia de funcionamiento. Por tanto, desde la Secretaría de Educación se alertó a la ciudadanía para no caer en este tipo de establecimientos que pueden generar una gran pérdida económica y de tiempo al no poder certificar los conocimientos adquiridos.

Para que esto no ocurra, se tiene en marcha la campaña ‘Estudia Legal’, con la que busca combatir la ilegalidad y ofrecer recursos e información para que las familias no sean engañadas a la hora de realizar procesos de matrícula en los establecimientos educativos que operan en la ciudad.

“El Distrito les brinda a las familias todas las herramientas para que no terminen engañadas por quienes se presentan como si tuvieran la autorización legal para prestar el servicio público educativo. Son instituciones que roban dinero y sueños y nosotros estamos para prevenirlo”, dijo la secretaria de Educación, Edna Bonilla Sebá.

En ese sentido, desde el Distrito se ha trabajado para prevenir la ilegalidad en el sector educativo, de tal forma que durante se identificaron 194 jardines, colegios e instituciones educativas que prestaban sus servicios en condiciones de ilegalidad. Por tanto, actualmente se adelantan procesos administrativos sancionatorios en contra de estas instituciones ilegales y realiza el seguimiento para que se abstengan de ofertar nuevamente servicios educativos evitando así que más de 100 mil familias sean engañadas.

¿Cómo saber si una institución educativa es legal o no?

Para verificar la legalidad de los permisos de cualquier institución educativa que ofrezca preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, educación formal para adultos y Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, se debe ingresar a la plataforma dispuesta por la Secretaría de Educación y consultar licencia de funcionamiento o sus actos modificatorios.

Hay que tener en cuenta que los jardines y colegios tienen la obligación de publicar en un sitio visible estos actos administrativos para que los usuarios constaten la legalidad del servicio ofrecido, por lo que la recomendación del Distrito es verificar antes de formalizar la matrícula y realizar cualquier pago.

¿Qué hacer si encuentra un centro educativo ilegal?

Desde la Secretaría de Educación se hace el llamado no solo a los acudientes de los estudiantes, sino a los mismos directores y docentes de este tipo de establecimientos a denunciar en caso de que no se cuente con la respectiva licencia de funcionamiento. Para hacerlo se puede comunicar vía telefónica al número (1) 324100 extensiones 3402, 3403 y 3413 o al correo sedcontactenos@educacionbogota.gov.co. También a través de las plataformas Formulario Único de Tramites FUT y el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas