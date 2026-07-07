Bogotá será escenario de marchas entre el 7 y 13 de julio: estos son los puntos y horarios

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Bogotá vivirá una semana de marchas y movilizaciones sociales de diversos sectores sociales. Desde una velatón por el feminicidio de Natalia Villalba, a escenarios de protesta en contra del gobierno entrante, son algunas de las actividades que podrán impactar la movilidad capitalina. Tome nota.
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Manifestaciones programadas
Martes 7 de julio
- Plantón en defensa de la constituyente.
Hora: 1:00 p. m.
Punto de encuentro: Hemeroteca Nacional Universitaria (Ac. 26 #44A-40). Teusaquillo.
- Plantón “Nunca verás un policía golpeando a un millonario”.
Hora: 3:00 p. m.
Punto de encuentro: Vehicolda (Calle 6 #14-25). Los Mártires.
- Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026.
Hora: 4:00 p. m. a 11:00 p. m.
Punto de encuentro: Parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios. Engativá.
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Miércoles 8 de julio
- Plantón humanitario por los colombianos desaparecidos en Rusia y Ucrania.
Hora: 9:00 a. m.
Punto de encuentro: Estación El Tiempo – Maloka. Engativá.
- Movilización Nacional en Contra del Mandato de Abelardo de la Espriella.
Hora: 10:00 a. m.
Punto de encuentro: Plaza de Bolívar. La Candelaria.
- Marcha “No nos van a destripar, la revolución no descansa”.
Hora: 1:00 p. m.
Punto de encuentro: Palacio de Justicia. La Candelaria.
Jueves 9 de julio
- Plantón “¡No al desalojo! El Remanso 1 Resiste”.
Hora: 10:00 a. m.
Punto de encuentro: Personería de Bogotá. Santa Fe.
- Velatón por Natalia Villalba.
Hora: 6:00 p. m.
Punto de encuentro: Monumento a La Pola. La Candelaria.
Viernes 10 de julio
- Conmemoración Cristian David Castillo.
Hora: 4:00 p. m.
Punto de encuentro: Avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Diagonal ARA). Suba.
- Olla comunitaria Suroriente por la vida.
Hora: 4:00 p. m.
Punto de encuentro: Dollar City (carrera 10 con calle 27 Sur). Destino: Plaza de Bolívar.
Recomendaciones
Manténgase informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y las autoridades de tránsito.
- Planee sus recorridos con anticipación y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
- Si participa en alguna manifestación, hágalo de manera pacífica y respetando los derechos de las demás personas.
- Atienda las indicaciones de las autoridades y del personal dispuesto para cada actividad.
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