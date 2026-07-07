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Bogotá será escenario de marchas entre el 7 y 13 de julio: estos son los puntos y horarios

Movilizaciones sociales, plantones, marchas y actividades conmemorativas convocadas por organizaciones sociales, hacen parte de la agenda de esta semana.

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Redacción Bogotá
Redacción Bogotá
07 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
Ciudadanos saldrán a manifestarse en Bogotá esta semana.
Ciudadanos saldrán a manifestarse en Bogotá esta semana.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada
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Bogotá vivirá una semana de marchas y movilizaciones sociales de diversos sectores sociales. Desde una velatón por el feminicidio de Natalia Villalba, a escenarios de protesta en contra del gobierno entrante, son algunas de las actividades que podrán impactar la movilidad capitalina. Tome nota.

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Manifestaciones programadas

Martes 7 de julio

  • Plantón en defensa de la constituyente.

Hora: 1:00 p. m.

Punto de encuentro: Hemeroteca Nacional Universitaria (Ac. 26 #44A-40). Teusaquillo.

  • Plantón “Nunca verás un policía golpeando a un millonario”.

Hora: 3:00 p. m.

Punto de encuentro: Vehicolda (Calle 6 #14-25). Los Mártires.

  • Marcha por la Liberación de la Marihuana 2026.

Hora: 4:00 p. m. a 11:00 p. m.

Punto de encuentro: Parque ubicado detrás del Centro Empresarial Conecta, frente a los patios. Engativá.

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Miércoles 8 de julio

  • Plantón humanitario por los colombianos desaparecidos en Rusia y Ucrania.

Hora: 9:00 a. m.

Punto de encuentro: Estación El Tiempo – Maloka. Engativá.

  • Movilización Nacional en Contra del Mandato de Abelardo de la Espriella.

Hora: 10:00 a. m.

Punto de encuentro: Plaza de Bolívar. La Candelaria.

  • Marcha “No nos van a destripar, la revolución no descansa”.

Hora: 1:00 p. m.

Punto de encuentro: Palacio de Justicia. La Candelaria.

Jueves 9 de julio

  • Plantón “¡No al desalojo! El Remanso 1 Resiste”.

Hora: 10:00 a. m.

Punto de encuentro: Personería de Bogotá. Santa Fe.

  • Velatón por Natalia Villalba.

Hora: 6:00 p. m.

Punto de encuentro: Monumento a La Pola. La Candelaria.

Viernes 10 de julio

  • Conmemoración Cristian David Castillo.

Hora: 4:00 p. m.

Punto de encuentro: Avenida Ciudad de Cali con calle 145 (Diagonal ARA). Suba.

  • Olla comunitaria Suroriente por la vida.

Hora: 4:00 p. m.

Punto de encuentro: Dollar City (carrera 10 con calle 27 Sur). Destino: Plaza de Bolívar.

Recomendaciones

Manténgase informado a través de los canales oficiales de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y las autoridades de tránsito.

  • Planee sus recorridos con anticipación y tenga en cuenta posibles desvíos o cierres viales.
  • Si participa en alguna manifestación, hágalo de manera pacífica y respetando los derechos de las demás personas.
  • Atienda las indicaciones de las autoridades y del personal dispuesto para cada actividad.

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Redacción Bogotá

Por Redacción Bogotá

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Carlosé Mejía(19865)Hace 1 hora
Me da la impresión de que estos plantones y marchas han perdido casi por completo su significado y que solo impactan a las personas del común que deben cumplir con sus obligaciones laborales y comerciales. Son un suplicio absurdo impuesto a la movilidad libre de la gente.
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