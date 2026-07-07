CAR pone la lupa sobre grandes concesiones de agua ante posible fenómeno de El Niño

Durante las inspecciones, la autoridad ambiental verificará el uso del agua, los sistemas de captación y las medidas de ahorro del recurso. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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Ante los pronósticos sobre un posible fenómeno de El Niño de gran intensidad y larga duración, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca anunció que reforzará las labores de control y vigilancia sobre las concesiones de agua con mayores caudales para verificar el uso adecuado del recurso y prevenir escenarios de desabastecimiento.

Las inspecciones estarán dirigidas a las concesiones con caudales superiores a 10 litros por segundo, así como a aquellas entre 1 y 10 litros por segundo, con el propósito de revisar que los usuarios cumplan las condiciones establecidas en los permisos otorgados por la autoridad ambiental.

Según explicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros, durante las visitas los equipos técnicos verificarán el caudal captado, las obras de captación, los sistemas de conducción del agua y el uso autorizado del recurso.

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“Otorgar una concesión no significa otorgar un permiso sin control. Cada usuario debe cumplir condiciones técnicas, ambientales y de ahorro del recurso, y eso es lo que verificamos en nuestras acciones de vigilancia”, afirmó Ballesteros.

La entidad también revisará el cumplimiento del Programa de Uso Eficiente y Ahorro del Agua (PUEAA), que contempla medidas para reducir pérdidas, promover el almacenamiento y aprovechamiento de aguas lluvias, implementar esquemas de reúso e incorporar tecnologías para disminuir el consumo.

Más de 500 visitas este año

Como parte de la Ruta de Preparación Climática, la CAR informó que entre enero y julio de este año ha realizado 502 visitas de seguimiento a concesiones de agua: 420 a usuarios con caudales entre 1 y 10 litros por segundo y 82 a grandes usuarios.

Actualmente, la entidad registra cerca de 13.300 concesiones de agua vigentes, de las cuales asegura haber realizado seguimiento técnico a más del 70 %.

De ese universo, alrededor de 1.500 concesiones corresponden a captaciones superiores a un litro por segundo y serán objeto de seguimiento permanente si las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño así lo requieren.

Según la CAR, el 57 % de esas concesiones corresponde a usos agropecuarios, el 32 % a abastecimiento doméstico —principalmente acueductos veredales— y el 8 % a actividades industriales.

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