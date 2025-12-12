Bogotá sigue de moda: recibió 6,61 millones de turistas entre enero y octubre de 2025

El parque temático Maloka es uno de los puntos más atractivos para turistas en la ciudad. Foto: Cortesía Maloka

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Distrital de Turismo informó esta semana que entre enero y octubre de 2025 la ciudad fue visitada por 6,61 millones de turistas extranjeros, un flujo constante de viajeros que ha marcado el ritmo de la actividad turística urbana.

El dato, presente en el último boletín de viajeros, resalta la cifra en su relación con la llegada a la ciudad de vuelos internacionales. De ahí que la ciudad haya registrado 47.904 vuelos internacionales con llegada a la capital, lo que representa un aumento de conexiones con el exterior frente al mismo periodo del año anterior.

Más información sobre Bogotá: Víctimas del ruido critican ampliación de horarios de rumba en algunos sectores de Bogotá.

El aumento en los vuelos con destino a Bogotá se refleja también en la oferta de asientos disponibles en rutas internacionales, que alcanzó un total de 8,33 millones, lo que evidencia el crecimiento de la conectividad aérea y la capacidad de la ciudad para atraer visitantes desde distintos países.

El informe destaca que este flujo turístico ha sido acompañado por una expansión de las rutas, pasajeros y conexiones que llegan al Aeropuerto Internacional El Dorado.

Impacto económico para Bogotá

Según los datos oficiales, el turismo reafirma su papel como un motor económico para la ciudad. El boletín del Distrito indicó que, hasta octubre de 2025, los distintos subsectores asociados al turismo —como alojamiento, gastronomía, servicios y comercio— generaron más de COP 6 billones en ingresos.

Además, en el marco de la temporada navideña, la capital proyecta que diciembre pueda convertirse en el mes de mayor afluencia de visitantes del año. Se estima que 1,36 millones de personas lleguen a Bogotá durante ese mes, con una participación significativa de turistas extranjeros.

Le puede interesar: Ataques sistemáticos estarían detrás de fallos semafóricos en Bosa y Kennedy.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.