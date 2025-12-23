Bogotá suma 54 personas lesionadas por pólvora en lo que va de diciembre

Incautaron cerca de 35 kilos de pólvora. Foto: Policía de Bogotá

A una semana de que termine diciembre, Bogotá registra 54 personas lesionadas por el uso de pólvora, según el más reciente informe de la Secretaría Distrital de Salud, publicado con corte a las 2:00 de la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025. La cifra evidencia que pese a las campañas y estrategias que promueven una Navidad sin pirotecnia, aún no aprendemos y el uso de la pólvora sigue siendo una constante en las celebraciones de fin de año.

Del total de casos reportados, 12 corresponden a menores de 18 años y 42 a adultos. De acuerdo el Distrito, en al menos 16 de los incidentes las personas lesionadas se encontraban bajo los efectos del alcohol, un factor de riesgo recurrente que agrava la manipulación de estos artefactos.

Sin embargo, pese a que la pólvora continúa siendo un factor de riesgo importante, es importante aclarar que, en la misma fecha de corte del año 2024 se reportaron 81 casos, es decir, un 33% más de casos que este año; en 2023, la cifra fue de 51 casos. El número de lesionados bajo el efecto del alcohol también se redujo: pasó de 21 casos en 2024, a 16 casos en 2024.

Las localidades con mayor número de casos reportados son:

Engativá: nueve personas lesionadas

Suba y Usme, seis casos en cada una localidad

Bosa: cinco casos

En otras localidades como San Cristóbal, Kennedy y Santa Fe se reportaron entre tres y cuatro afectados, mientras que localidades como Tunjuelito, Teusaquillo, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar registraron un caso cada una. El panorama muestra una afectación extendida en toda la ciudad, sin que se concentren exclusivamente en un solo sector de la ciudad.

Por otro lado, las lesiones más frecuentes se presentan en las manos, con 34 casos, seguidas por heridas en el rostro (14), los ojos (6) y el cuello (4). También se reportaron lesiones en pies y tronco, lo que da cuenta de la gravedad y diversidad de los daños que puede ocasionar la pólvora, incluso cuando se trata de artefactos considerados “menores”.

Desde el Distrito se ha reiterado que la red hospitalaria pública y privada está preparada para atender quemaduras, amputaciones, lesiones oculares e intoxicaciones relacionadas con estos elementos. En los casos que involucran a niños, niñas y adolescentes, las autoridades aseguran la activación de rutas para el restablecimiento de derechos y el acompañamiento psicosocial a las familias.

La administración distrital sostiene que trabaja de manera articulada con distintas entidades como las secretarías de Salud, Gobierno, Seguridad y Movilidad, así como Bomberos, Policía, el ICBF y las alcaldías locales, para frenar el uso extendido de pólvora. Sin embargo, las cifras actuales plantean interrogantes sobre el alcance real de estas estrategias y su impacto en la reducción de los casos.

¿Qué hacer si sufro una lesión con pólvora?

La Secretaría Distrital de Salud recordó las siguientes recomendaciones en caso de que sufra alguna lesión por el uso de pólvora:

Evitar la aplicación de cremas, ungüentos o remedios caseros sobre quemaduras o laceraciones por pólvora, dado que estas lesiones requieren manejo profesional.

No aplicar remedios compuestos de sábila, aceites o café, porque estos productos contaminan la herida y complican el proceso de cicatrización.

No usar algodón, esparadrapo, ni microporo. Cubrir la lesión con un paño limpio o una gasa mojada.

No reventar las ampollas causadas por las quemaduras.

No ingerir líquidos en caso de quemaduras profundas o de tercer grado.

Aunque aparentemente la quemadura sea leve, se corre el riesgo de infectarse si no es tratada debidamente por el personal de salud.

