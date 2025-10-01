Bogotá tendrá más de 20 eventos por la Semana de la Cultura Ciudadana

Del 3 al 9 de octubre, Bogotá vivirá la Semana de la Cultura Ciudadana 2025, una apuesta que busca generar espacios de reflexión y transformación cultural en temas estratégicos para la ciudad. Foto: Secretaría de Cultura

Del 3 al 9 de octubre, Bogotá vivirá una nueva edición de la Semana de la Cultura Ciudadana, iniciativa liderada por la Secretaría de Cultura que busca fortalecer la corresponsabilidad, el sentido de pertenencia y la acción colectiva como pilares para el desarrollo de la ciudad.

Con el lema “Somos parte de la solución”, la Semana de la Cultura Ciudadana 2025 propone una agenda abierta y participativa con actividades en distintas localidades, orientadas a visibilizar y transformar comportamientos cotidianos en temas estratégicos como la eliminación del machismo y la discriminación, la gestión responsable de residuos, la cultura ambiental, la movilidad sostenible y el fortalecimiento de alianzas entre sectores públicos y privados.

“Será un gran foro abierto en el que Bogotá se mira a sí misma y decide cómo quiere transformarse. Queremos que la ciudadanía, las instituciones y el sector privado se reconozcan como corresponsables en la construcción de una ciudad más justa, incluyente y sostenible”, señaló el secretario de Cultura Santiago Trujillo.

Una agenda diversa

A lo largo de siete días, las actividades buscarán generar espacios de diálogo, reflexión y apropiación del espacio público en barrios, mercados, ciclovías, plazas, jardines infantiles, centros comerciales y escenarios culturales. Algunos de los eventos destacados son:

Final del Circuito de Freestyle Verso Diverso (3 de octubre, Media Torta): evento cultural para promover masculinidades corresponsables y no violentas en el marco de la estrategia “Bogotá Libre de Machismo”.

Laboratorio de Transformación Cultural de La Marichuela (4 de octubre, Usme): una jornada para recuperar espacios afectados por el manejo inadecuado de residuos, en alianza con la comunidad local.

Fritanga Fest (4 de octubre, Plaza de Mercado La Concordia): una celebración de la identidad bogotana a través de la gastronomía, con conversatorios y participación ciudadana para elegir el mejor plato.

Conversaciones Interactivas (5 de octubre): espacios de diálogo ciudadano sobre orgullo, cultura y ciudad, en la Ciclovía de la Séptima y durante el Festival Salsa al Parque en el Parque Simón Bolívar.

Domo de Meditación (6 de octubre, C.C. El Edén): un espacio de bienestar y reflexión como parte de la estrategia Bogotá Cultura Más Consciente.

Activación pedagógica en TransMilenio (7 de octubre): intervención con niñas y niños para fomentar el cuidado del sistema de transporte público.

Conversatorio sobre cultura ciudadana y motociclistas (9 de octubre, Chapinero): diálogo sobre corresponsabilidad vial y cultura en la movilidad urbana.

Feria Gastronómica “Recetas para la Bogotaneidad” (9 de octubre, Plazoleta 97 con 15): una vitrina para cocineros locales participantes de la convocatoria de estímulos de Sabor Bogotá.

Además de los eventos abiertos al público, la Semana de la Cultura Ciudadana contará con encuentros técnicos e intersectoriales para fortalecer la Política Pública de Cultura Ciudadana, como la Mesa Intersectorial de Cultura Ciudadana (8 de octubre) y una reunión con representantes del sector privado para consolidar la Red de Aliados de Cultura Ciudadana (9 de octubre).

Cada actividad busca dejar capacidades instaladas, aprendizajes colectivos y compromisos duraderos que trasciendan la agenda semanal, promoviendo una Bogotá más solidaria, respetuosa y consciente del valor de lo común.

