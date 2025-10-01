Distrito negó en primera instancia el permiso para el concierto de Guns N’ Roses

La reconocida banda vuelve a Colombia tras tres años de su última presentación en el estadio El Campín. Foto: Instagram - Instagram

No paran las malas noticias para los fanáticos de la música en vivo en Bogotá. El Distrito acaba de negar, en primera instancia, los permisos para el concierto de Guns N’ Roses programado para llevarse a cabo en el Vive Claro para el próximo 7 de octubre.

Así lo confirmó la resolución GJR-1425 de 2025, emitida por la Secretaría de Gobierno, en donde se explicaron las razones de la negativa del concierto.

En ese orden de idea, la decisión se fundamenta en la ausencia de conceptos favorables por parte de entidades como el IDIGER, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Movilidad, Bomberos y la Policía Metropolitana, requisitos obligatorios para avalar actividades que generen aglomeraciones masivas.

La Dirección Jurídica concluyó que, sin dichas autorizaciones, el espectáculo no cumple con las condiciones de seguridad y viabilidad establecidas por la normatividad vigente.

La respuesta se publicó luego de que el promotor del concierto radicara el viernes pasado la solicitud de permiso en la plataforma SUGA, mediante la cual todos los interesados en llevar a cabo eventos masivos deben acreditar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades para tal fin.

Sin embargo, esta negativa podría ser apelado, a la luz de las reglas del juego vigentes para este tipo de acciones. Aunque el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que ahora todos los eventos masivos deberían acreditar y obtener el permiso para su realización con cinco días de antelación, dicha directriz todavía no tendría efectos inmediatos al necesitar de una reforma jurídica y formal del decreto existente con el cual se reglamenta el proceso de autorización para este tipo de eventos.

De hecho, cuando el alcalde anunció este cambio, reconoció que la mayoría de eventos se suelen rajar en la primera entrega de documentación, por lo cual se hace necesario un proceso de subsanación posterior para corregir las observaciones y obtener el permiso.

Por lo tanto, aunque preocupante, la resolución de la Secretaría de Gobierno no representa la cancelación inmediata del evento. En ese orden de ideas, los organizadores todavía tienen seis días para corregir los aspectos por los cuales fue negado el permiso, lo cual, según ha confirmado la propia directora de Ocesa, está en proceso de finiquitarse.

Sin embargo, frente a la publicación de la resolución que les negó el permiso para el concierto de los Guns N’ Roses en primera instancia, la empresa organizadora de eventos y encargada del Vive Claro, no ha emitido un pronunciamiento oficial.

