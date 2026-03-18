Bogotá tendrá más ‘Gestores del Orden’: Alcaldía abre convocatoria para 780 personas

Gestores del Orden no cumplirán tareas policivas. Foto: Secretaría de Seguridad

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En medio de un panorama de seguridad crítico en Bogotá, la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia abrió una segunda convocatoria para vincular a 780 Gestores del Orden en Bogotá. Este personal no ejerce funciones coercitivas: no portan armas, no imponen comparendos, no detienen personas, ni reemplazan a la Policía.

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El cargo que ofrece un salario de COP 2.763.139, más prestaciones de ley y recargos por trabajo nocturno y dominical. Las inscripciones estarán habilitadas entre el 18 y el 22 de marzo a través de la página web de la entidad, y el proceso de selección será adelantado por la Agencia de Empleo de Compensar.

¡Llegó la hora! Desde ya te puedes inscribir para ser parte del equipo de #GestoresDelOrden de Bogotá.



Son 780 empleos con todas las prestaciones sociales, para los que creen y quieren trabajar por esta ciudad.



Inscríbete hasta el 22 de marzo aquí 👉🏼https://t.co/3O4CRcSBYh pic.twitter.com/Wh89rs6dIg — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 18, 2026

Los aspirantes deberán acreditar, como mínimo, noveno grado de educación básica, así como formación complementaria y al menos dos años de experiencia relacionada con las funciones del cargo.

¿Qué hacen los Gestores del Orden?

Los Gestores del Orden tendrán presencia en zonas priorizadas de la ciudad durante las 24 horas, con el objetivo de anticipar riesgos, apoyar a la ciudadanía y promover la convivencia. Aunque hacen parte del sistema de seguridad, no tienen funciones coercitivas: no portan armas, no imponen comparendos ni reemplazan a la Policía, y su labor se centra en la mediación, el trabajo comunitario y la recuperación del espacio público.

Quienes estén interesados en participar y cumplan con todos los requisitos, podrán inscribirse entre el 18 y 22 de marzo, en la página web de la Secretaría de Seguridad, dando clic en el banner Gestores del Orden, sección ‘Cómo Postularse’. La selección estará a cargo de la Agencia de Empleo de Compensar.

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