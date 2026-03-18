Nuevo caso de abuso sexual contra una perra en Usme será investigado por la Fiscalía

El grupo Gelma de la Fiscalía se encuentra esclareciendo el hecho denunciado. Foto: Pixabay

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La capital vuelve a vivir un episodio de crueldad animal que abre dudas sobre el panorama de abusos contra caninos y cómo prevenirlos. Una nueva denuncia puso el foco en la localidad de Usme, en donde se reportó un caso de presunto abuso sexual contra una canina, hecho que prendió las alarmas entre las autoridades de protección animal en Bogotá.

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La denuncia provino de una proteccionista, quien dio aviso al Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), entidad que se trasladó al lugar para atender la situación de manera inmediata.

El instituto confirmó que se encuentran a la espera de los resultados de la valoración integral de la canina, así como la práctica de exámenes clínicos orientados a la recolección de material probatorio necesario para la consolidación de la denuncia.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación por el IDPYBA, gracias a su articulación con el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA).

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En esta línea, el Distrito anunció que asumirá la representación del animal víctima con el propósito de garantizar la defensa de sus derechos, contribuir al esclarecimiento de los hechos y asegurar que el responsable responda ante la justicia.

“Desde el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal rechazamos de manera categórica cualquier forma de maltrato y abuso contra los animales”, señaló el IDPYBA.

#Atención Comunicado sobre caso de abuso contra canina en la localidad de Usme. pic.twitter.com/YJGDJ6Pwq1 — Protección Animal Bogotá (@AnimalesBOG) March 18, 2026

El antecedente que marcó un hito en Bogotá

Como antecedente reciente, en 2025 se marcó un hito en Bogotá cuando, por primera vez en Colombia, un hombre señalado de abusar sexualmente de perros fue enviado a prisión preventiva. El caso ocurrió en Ciudad Bolívar, donde el acusado, de 66 años, robaba animales para someterlos a maltrato y actos sexuales, hechos que fueron descubiertos gracias al seguimiento de la comunidad y la intervención de las autoridades.

Aunque inicialmente el implicado quedó en libertad por fallas en la captura, la Fiscalía logró que un juez ordenara su reclusión bajo medida de aseguramiento, en aplicación de la “Ley Ángel”, que endureció las penas por maltrato animal con agravantes sexuales. La decisión fue considerada un precedente, al abrir la puerta a sanciones más severas en casos de abuso contra animales, que antes enfrentaban vacíos legales y baja judicialización.

¿Cómo denunciar?

Línea Única de Emergencias 123.

Por medio del correo institucional proteccionanimal@animalesbog.gov.co

Sede Presencial: Carrera 10 No 26 – 51 - Edificio Residencias Tequendama - Torre Sur, Piso 5

El Sistema Bogotá Te Escucha en donde se pueden adjuntar fotos y/o videos como evidencia.

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