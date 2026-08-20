Bogotá tendrá nuevas cámaras de fotomultas en tres de sus principales vías

Cámaras salvavidas que operan en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - José Vargas

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Bogotá comenzará a instalar nuevas cámaras de fotomulas en tres de las vías que mas flujo vehicular e índices de infracciones presentan en el día a día. La medida llega, además, en un momento en que las muertes por siniestros viales en la ciudad registran un aumento considerable frente a las cifras de 2025.

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La Secretaría Distrital de Movilidad informó este jueves 20 de agosto que la instalación se hará de manera gradual y que los puntos fueron seleccionados a partir de análisis técnicos que tuvieron en cuenta, entre otras variables, la siniestralidad y el exceso de velocidad.

Los lugares escogidos cuentan con autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y estarán señalizados previamente para informar a los conductores sobre la presencia de los dispositivos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, con corte al 31 de julio de 2026, las fatalidades derivadas de siniestros viales habían aumentado cerca de 33 % respecto al mismo periodo del año anterior. En ese contexto, la administración distrital plantea las nuevas cámaras como una herramienta para reforzar el control de la velocidad y prevenir comportamientos que pueden aumentar la gravedad de los siniestros.

“Ninguna muerte en la vía es aceptable. Por eso fortaleceremos nuestra estrategia de seguridad vial para salvar 50 vidas y evitar 900 lesionados en los próximos cuatro años con nuestras nuevas cámaras salvavidas”, señaló la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

¿Dónde estarán las nuevas cámaras?

Los nuevos dispositivos serán instalados en tramos de las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. La selección de estos puntos respondió tambipe a análisis de seguridad vial y no únicamente al número de infracciones registradas.

La entidad también tuvo en cuenta la presencia de equipamientos que concentran un alto flujo de personas, como instituciones educativas y hospitales, en algunos de los sectores intervenidos.

Las cámaras podrán detectar, entre otras conductas, el exceso de velocidad, el tránsito por sitios restringidos y situaciones relacionadas con la revisión técnico-mecánica de los vehículos.

El Distrito aclaró que la evidencia captada por estos dispositivos no implica automáticamente la imposición de una sanción. Cada registro debe ser revisado y validado posteriormente por un agente de tránsito antes de que se inicie el proceso correspondiente.

Una estimación de 50 vidas salvadas

La Secretaría de Movilidad estima que, si los conductores respetan una velocidad máxima de 50 kilómetros por hora en los sectores intervenidos, las nuevas cámaras podrían contribuir a evitar cerca de 50 muertes y 900 lesiones durante los próximos cuatro años en los tramos cercanos a los dispositivos.

Se trata de una proyección realizada a partir de los análisis de la entidad, por lo que no significa que las cámaras, por sí solas, produzcan esos resultados.

El objetivo fundamental de la medida es modificar comportamientos de riesgo y reforzar el cumplimiento de los límites de velocidad. Los dispositivos pueden operar las 24 horas y complementar los controles que realizan los agentes de tránsito en las vías.

La Secretaría señaló que informará en detalle cuando los dispositivos entren en operación formal. La puesta en funcionamiento contempla una fase pedagógica y posteriormente una fase sancionatoria, de manera que los conductores puedan conocer con anticipación tanto la ubicación de los dispositivos como el inicio de los controles.

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