¿Problemas de corazón? En Bogotá abren centro ambulatorio cardiovascular

Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la causa número uno de muerte en Colombia y en todos los países occidentales. Foto: Getty Images - bymuratdeniz

Las enfermedades cardiovasculares representan la primera causa de muerte en Colombia y el mundo, al punto de que cada ocho minutos fallece una persona por patologías de este tipo. Y para ampliar la oferta de salud, la Fundación Cardioinfantil abrió su nuevo centro ambulatorio cardiovascular en Bogotá, llamado ‘laCardio 102′, enfocado en el cuidado del corazón; la prevención de enfermedades cardiovasculares, y el monitoreo de la presión arterial. El centro de salud está ubicado sobre la calle 102 con carrera 19 en el segundo piso.

“Esta es un área dotada con alta tecnología, con espacios adecuados y un equipo humano que le darán a los colombianos estas consultas de cardiovascular. Además, se podrán realizar exámenes clínicos, como parte de la responsabilidad de atender las necesidades de los pacientes”, indicó el director ejecutivo de la entidad, Juan Gabriel Cendales.

Cendales también señaló que en el país no existe una cultura de prevención en salud y que tanto jóvenes, como adultos mayores, están presentando enfermedades cardiovasculares, niveles elevados de colesterol e hipertensión arterial, asociados al sedentarismo, el tabaquismo y la diabetes.

Todos los servicios que presta el nuevo centro de salud son: consulta de cardiología, toma de muestras de laboratorio, ecocardiograma transtorácico, electrocardiograma de ritmo, monitoreo electrocardiográfico continuo – holter, monitoreo ambulatorio de presión arterial y examen diagnóstico prueba de esfuerzo.

Con respecto a los horarios, estos varían de acuerdo al requerimiento del paciente. Una consulta médica especializada se puede agendar de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m y las 5:00 p.m. Para toma de muestras de laboratorio, se maneja el horario de lunes a viernes, de 6:30 a.m a 3:00 p.m y los sábados de 6:30 a.m a mediodía. Sobre las imágenes diagnósticas cardiovasculares, el paciente podrá tomar el servicio de lunes a viernes entre las 7 de la mañana y las 5 de la tarde, también los sábados desde las 7 de la mañana hasta el mediodía.

Para solicitar una cita, puede hacerlo a través de la página web de laCardio o por su canal de WhatsApp. Asimismo, la institución recibe llamadas telefónicas al número fijo 6672720.

En LaCardio #NosLate tener nuevos lugares para cuidar tu vida. Te presentamos #LaCardio102 nuestro nuevo centro ambulatorio cardiovascular, para entregarte la mejor medicina con corazón.♥️ pic.twitter.com/MYH2F5rKZ8 — Fundación Cardioinfantil - LaCardio (@fcardioinfantil) August 4, 2022

